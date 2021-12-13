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«Схема» на десятки мільйонів гривень. СБУ викрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:40
Пропонуємо до обговорення:
У Житомирській області СБУ викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), які забезпечують протиповітряну оборону нашої держави. Попередньо, загальна сума вилученого становить десятки мільйонів гривень.
Дивися повний текст «Схема» на десятки мільйонів гривень. СБУ викрила розкрадання деталей до ЗРК
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:40
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