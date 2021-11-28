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Корейська Kia витісняє
конкурентів на ринку...

Корейська Kia витісняє конкурентів на ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:11

Корейська Kia витісняє конкурентів на ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Поява на місцевому ринку нових моделей Kia незабаром ще більше зміцнить позиції корейської марки, пише Business Korea з посиланням на європейську статистику.

Дивися повний текст Корейська Kia витісняє конкурентів на ринку електромобілів у Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:11

Дивно, але лідер нашого ринку Nissan LEAF взагалі не згадується. Може не ті авто купуємо?
using40
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 19:30

  using40 написав:Дивно, але лідер нашого ринку Nissan LEAF взагалі не згадується. Може не ті авто купуємо?

Так модели-то свежие. Ещё не успели набить американцы.
Gastarbaiter
 
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