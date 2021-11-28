Поява на місцевому ринку нових моделей Kia незабаром ще більше зміцнить позиції корейської марки, пише Business Korea з посиланням на європейську статистику.
Дивися повний текст Корейська Kia витісняє конкурентів на ринку електромобілів у Європі.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 19:11
Корейська Kia витісняє конкурентів на ринку...
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Дивися повний текст Корейська Kia витісняє конкурентів на ринку електромобілів у Європі.
Додано: Нед 19 гру, 2021 19:11
Дивно, але лідер нашого ринку Nissan LEAF взагалі не згадується. Може не ті авто купуємо?
Додано: Нед 19 гру, 2021 19:30
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