Поява на місцевому ринку нових моделей Kia незабаром ще більше зміцнить позиції корейської марки, пише Business Korea з посиланням на європейську статистику.
Дивися повний текст Корейська Kia витісняє конкурентів на ринку електромобілів у Європі.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 19:11
Корейська Kia витісняє конкурентів на ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Корейська Kia витісняє конкурентів на ринку електромобілів у Європі.
Додано: Нед 19 гру, 2021 19:11
Дивно, але лідер нашого ринку Nissan LEAF взагалі не згадується. Може не ті авто купуємо?
Додано: Нед 19 гру, 2021 19:30
Додано: Пон 20 гру, 2021 09:46
"Примечательно, что Tesla была лишь на четвертом месте с 4,8% рынка."
Тесла "забила болт" на Европу и делает машины только для Америки. Те маленькие поставки, которые идут в Европу. идут с китайского завода Теслы. Т.е. пока не заработает полноценно завод Теслы в Германии, мы не увидим настоящей "войны электричек", а хотелось бы :)
Додано: Пон 20 гру, 2021 09:55
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