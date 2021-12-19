ДПС скасує донарахування Сінево понад 1 млрд грн податків

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Додано: Вів 21 гру, 2021 11:17
_hunter Ладно, попробуем снова. Из текста сообщений вижу что упоминается инвестняня, ваших сообщений. В тексте новости этого нет. Посему возник вопрос откуда нарисовалась инвестняня и был ли мальчик ? Или вы это так, как поручик Ржевский, для поддержания разговора ?
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:29
Ага, понял логику... Теперь попробуйте еще чуть напрячься -- и найти сообщение, на которое я отвечал
Касательно же "возник вопрос откуда нарисовалась инвестняня" -- отвечу вопросом на вопрос: а вам-то какая разница?
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:39
_hunter Та вас в том сообщении ни о чем и не спрашивали, а инвестняня могла быть к слову о инвестклимате в стране. Конкретику я услышал от вас. Вас сильно волнует моя мотивация ? От моей мотивации зависит факт существования или отсутствия инвестняни у Синево и ее роль в судьбе компании. А просто ответить не судьба ?
Вопрос же простой, где почерпнуть информацию о наличии у Синево инвестняни и ее роль в данной ситуации. Я же так понию вы откуда то это взяли. Вот и прошу поделиться. Можете мне просто отказать вместо кучи слов по приципу кручу верчу, запутать хочу.
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:57
>>> Та вас в том сообщении ни о чем и не спрашивали
так и вас в том моем сообщении никто не спрашивал, если я не упустил ничего?
>>> От моей мотивации зависит факт существования или отсутствия инвестняни у Синево и ее роль в судьбе компании.
Сильно! А судьба компании Синево от мотивации не зависит, случайно?
>>> Вопрос же простой, где почерпнуть информацию о наличии у Синево инвестняни
И я вам на этот вопрос ответил. Ответил, правда, намеком -- сейчас исправлюсь:
Если вы спрашиваете "где почерпнуть информацию о наличии у компании инвестняни" -- вам эта информация не нужна
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:00
Лучше бы ответил, кто и какую ответсвенность понесет за незаконные действия, это же явный был наезд (запугивание), и налоговики часто этим пользуются, т.к. не несут за это никакой ответственности. Хотя таким нужно давать высшую меру наказания
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