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Finance.ua: В любую соседнюю
страну летать дешевле, чем...

Finance.ua: В любую соседнюю страну летать дешевле, чем...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:57

Finance.ua: В любую соседнюю страну летать дешевле, чем...

Пропонуємо до обговорення:
Интервью с CEO SkyUp Дмитрием Сероуховым
Во время пандемии авиаперевозки стали в первый ряд бизнес-жертв по всему миру. «Коронавирусный» 2020 год называют худшим в истории авиации — тогда чистые убытки авиакомпаний превысили $126 млрд.

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D2
 
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