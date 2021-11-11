Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...

Додано: Чет 23 гру, 2021 14:21

Способов воровства на сегодняшний день существует масса.



Есть направление - "заряженные счетчики", это когда негодяи вскрывают пломбы, вносят изменения в схему счетчика, которые позволяют пультами "включать" и "отключать" работу счетчика. При этом они подделывают пломбы или пытаются восстановить сорванные. Но экспертиза, в случае чего, покажет, что пломбы были повреждены. Идя на такой шаг потребитель подписывает себе сразу "приговор", так как следы вмешательства не "зарастут", они останутся навсегда и рано или поздно придется отвечать.



Есть варианты внешнего воздействия на счетчик специальными приборами, которые влияют на работу счетчика. Именно про это в статье. Но, как я писал выше, современные приборы фиксируют это воздействия, что так же добавит головной боли и проблем потребителю, которые пользуется такими устройствами.



Есть варианты воровства с помощью магнитов и т.п.



Все эти способы воровства нужно выявлять, актировать, производить начисления ущерба согласно правил, стягивать ущерб через суд и исполнительную службу.



Я же предложил производителям приборов учета сделать счетчик, который будет, во время воздействия на него со стороны таких внешних приборов, считать по максимальному току. Если такой счетчик будет произведен, то сразу отпадет необходимость тратить время на выявление и актирование нарушений. Начал воздействовать на счетчик прибором с целью воровства (остановки счетчика), а взамен счетчик считает по максимуму. Куда вор пойдет жаловаться? Счетчик работает корректно, в пределах класса точности. Вор же не пойдет жаловаться на то, что когда он пытается воровать электроэнергию, счетчик не позволяет это сделать, а наоборот, начинает при воздействии на него считать не меньше, как он хочет, а больше.