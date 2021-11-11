Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...
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drevlyanin написав: Возможно вы в числе везунчиков. А может у вашего прибора погрешность в "нужную" сторону. Какие только не покупал измерительные "железяки", если берешь несколько штук одной модели и в одном месте-всегда была разность показаний. Иногда маленькая, иногда огого. У бытовых приборов с этим часто ничего не поделаешь, промы можно откалибровать почти всегда. Но мало у кого доходят руки этим регулярно заниматься.
Так может место такое? -- в паспортные параметры погрешность хоть вписывалась?..
Верно, вся власть от Бога! Если недоливают в бутылки масло или водку, недокладывают натуральные ингридиенты в продукты, счетчики считают почему то преимущественно по максимуму но при этом все укладывается в написанные кем то "параметры", то это благо и так хочет Бог (Зеля, Порох, Большой Брат...) Вы когда на рынке мясо или клубнику покупаете (или это ниже Вас и этим презренным делом жона занимается?) и продавец дает "на поход", наверное требуете чтобы убрали "лишний" подарочный вес, а лучше что б еще и чуть-чуть обвесили. Ну что сказать-каждая точка зрения имеет право на жизнь.
Ничего из всего этого потока сознания не понял. Как и того, какое отношение водка/масло/клубника имеют к измерительным приборам. Поэтому еще раз: _любой_ _измерительный прибор_ имеет погрешность. Эта погрешность указана в паспорте прибора. Если погрешность конкретного экземпляра не укладывается в заявленную -- прибор неисправен. Если в том "и в одном месте-всегда" все приборы -- неисправны -- может стоит в другом месте брать? Если же претензия к пределам допустимых отклонений -- всегда можно купить прибор классом точности повыше.
Способов воровства на сегодняшний день существует масса.
Есть направление - "заряженные счетчики", это когда негодяи вскрывают пломбы, вносят изменения в схему счетчика, которые позволяют пультами "включать" и "отключать" работу счетчика. При этом они подделывают пломбы или пытаются восстановить сорванные. Но экспертиза, в случае чего, покажет, что пломбы были повреждены. Идя на такой шаг потребитель подписывает себе сразу "приговор", так как следы вмешательства не "зарастут", они останутся навсегда и рано или поздно придется отвечать.
Есть варианты внешнего воздействия на счетчик специальными приборами, которые влияют на работу счетчика. Именно про это в статье. Но, как я писал выше, современные приборы фиксируют это воздействия, что так же добавит головной боли и проблем потребителю, которые пользуется такими устройствами.
Есть варианты воровства с помощью магнитов и т.п.
Все эти способы воровства нужно выявлять, актировать, производить начисления ущерба согласно правил, стягивать ущерб через суд и исполнительную службу.
Я же предложил производителям приборов учета сделать счетчик, который будет, во время воздействия на него со стороны таких внешних приборов, считать по максимальному току. Если такой счетчик будет произведен, то сразу отпадет необходимость тратить время на выявление и актирование нарушений. Начал воздействовать на счетчик прибором с целью воровства (остановки счетчика), а взамен счетчик считает по максимуму. Куда вор пойдет жаловаться? Счетчик работает корректно, в пределах класса точности. Вор же не пойдет жаловаться на то, что когда он пытается воровать электроэнергию, счетчик не позволяет это сделать, а наоборот, начинает при воздействии на него считать не меньше, как он хочет, а больше.
akido написав:... и при включении поблизости сварочного аппарата или разряде молнии счетчик начинает "считать по максимуму" .... спасибо за то, что рассказали как энергокомпании обманывают клиентов.
не начнет, счетчик будет считать по максимуму, когда вор воздействует на счетчик прибором для воровства. Никакой сварочный аппарат, молния и т.п. не заставит его переключиться на режим максимального потребления. Когда пытаешься воровать, только в это время считается по максимуму. Кто знаком с такими приборами, то он понимает, насколько там мощное излучение, как писали выше, убивает здоровье, мобильные телефоны и другую электронику.
Примат написав:счетчик будет считать по максимуму, когда вор воздействует на счетчик прибором для воровства
Вы не поняли. Когда на счётчик воздействует излучение, считать становится некому. Микросхема просто подвисает. Единственный метод борьбы с таким вмешательством - это тот, который применяют в космических аппаратах. Там просто ставят три одинаковых микросхемы, каждая из которых сравнивает свои показания с остальными двумя. Если совпадают хотя бы два - прибор считает, что он работает.
Представляете, сколько будет стоить такой счётчик?
Примат написав:счетчик будет считать по максимуму, когда вор воздействует на счетчик прибором для воровства
Вы не поняли. Когда на счётчик воздействует излучение, считать становится некому. Микросхема просто подвисает. Единственный метод борьбы с таким вмешательством - это тот, который применяют в космических аппаратах. Там просто ставят три одинаковых микросхемы, каждая из которых сравнивает свои показания с остальными двумя. Если совпадают хотя бы два - прибор считает, что он работает.
Представляете, сколько будет стоить такой счётчик?
Счетчики с телеметрией уже лет с 10 ставят -- нет показаний за последние пол часа -- считаем потребление по номиналу автомата
Примат написав:счетчик будет считать по максимуму, когда вор воздействует на счетчик прибором для воровства
Вы не поняли. Когда на счётчик воздействует излучение, считать становится некому. Микросхема просто подвисает. Единственный метод борьбы с таким вмешательством - это тот, который применяют в космических аппаратах. Там просто ставят три одинаковых микросхемы, каждая из которых сравнивает свои показания с остальными двумя. Если совпадают хотя бы два - прибор считает, что он работает.
Представляете, сколько будет стоить такой счётчик?
На самом деле решение(я) не сложные и денег не стоят. Там элементарно фиксируется время в памяти о последнем "такте" работы счетчика, при следующем такте сравниваем предыдущее. Если разрыв, а это то время, когда счетчик не работал (завис, остановлен). Короче, там всё просто.
gretzky_vic написав:p_a_l Надо понимать еще что Вы измеряли ваттметром, активную или полную мощность, а то может дело не в счетчике...
А что, бытовые счетчики уже и реактивку меряют? И какая реактивка у лампочки или телека? Монополисты все потери и про@бы пытаются (и небезуспешно) списать на потребителей. Там ситуация простая как утюг будет-к примеру как с водкой: если стандарт допускает в поллитровке например от 475 до 525 мл, то угадайте сколько вы намеряете в купленной бутылке?
наявність в блоці живлення вашого "тєлєка" індуктивностей та ємностей нічого не означає, по вашому? а в сучасній енергосберігаючій чи світлодіодній лампі її обвязка теж нічого? вскрийте , подивіться що там в середині. я вже не кажу про холодильник чи пральну машину. все це не кіловати звісно, але є тим не менше.