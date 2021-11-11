Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...

Додано: Чет 23 гру, 2021 16:50

Примат написав: 1. Если у вас есть сомнения по корректности работы счетчика электроэнергии, вы можете написать заявление, чтобы данный счетчик поверили. Вам выставят счет на оплату для проведения поверки. В случае, если окажется, что счетчик действительно работал с недопустимым отклонением в точности измерений, то деньги за проведение экспертизы вам вернут и сделают перерасчет. Экспертизу делает независимый государственный орган. 1. Если у вас есть сомнения по корректности работы счетчика электроэнергии, вы можете написать заявление, чтобы данный счетчик поверили. Вам выставят счет на оплату для проведения поверки. В случае, если окажется, что счетчик действительно работал с недопустимым отклонением в точности измерений, то деньги за проведение экспертизы вам вернут и сделают перерасчет. Экспертизу делает независимый государственный орган.

Примат написав: 2. В статье пишут про приборы, которые воздействуют на счетчик (это из серии магнитов и т.п.). На данный момент почти все современные счетчики имеют защиту или индикаторы фиксирующие внешнее воздействие. 2. В статье пишут про приборы, которые воздействуют на счетчик (это из серии магнитов и т.п.). На данный момент почти все современные счетчики имеют защиту или индикаторы фиксирующие внешнее воздействие.

_hunter написав: Счетчики с телеметрией уже лет с 10 ставят -- нет показаний за последние пол часа -- считаем потребление по номиналу автомата Счетчики с телеметрией уже лет с 10 ставят -- нет показаний за последние пол часа -- считаем потребление по номиналу автомата

Примат написав: Начал воздействовать на счетчик прибором с целью воровства (остановки счетчика), а взамен счетчик считает по максимуму. Начал воздействовать на счетчик прибором с целью воровства (остановки счетчика), а взамен счетчик считает по максимуму.

для того чтобы писать заявление, вначале нужно выяснить на чем именно счетчик дурит. Т.е. в каких именно режимах возникает расхождение, на каком типе нагрузки, при какой реактивности. А расхождение если возникает, то наверняка в моменты смены потребляемой мощности, что проверить будет довольно сложно. Т.к. проверять будут по простому - подключат лампочку и посмотрят сколько набежало, а при такой проверке расхождение может и не проявиться.Вполне возможно, что перешивали настройки или показания счетчиков через безконтактный порт или телеметрию, такая возможность есть только у поставщика. Так что не исключено, что этим бизнесом сами-же поставщики и барыжат, а потом сами-же и сдают тех кому продали... Двойной профит - один раз заработали на девайсе, потом на штрафах за девайс... И искать ничего не нужно - клиенты сами приходят...И что помешает поставщику с помощью телеметрии записывать "нужные" показания в счетчик без ведома потребителя?В идеале счетчик не должен иметь никакой телеметрии и никаких портов для безконтактного доступа. Он должен быть опломбирован и закрыт. Когда нужно чтото проверить - звонок потребителю, договорились - потребитель открыл счетчик и под контролем потребителя проверили, сделали что нужно и закрыли опять. Если есть телеметрия или безконтактный порт без вскрытия пломбы, то поставщик сможет мутить что захочет.Ага, очень удобный счетчик для поставщика, от поставщика будет периодически ходить человек и производить воздействие на счетчик, чтобы Ваш счетчик считал по максимуму... Вы такое хотите себе?