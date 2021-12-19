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ЄБРР та IFC допоможуть
«Укравтодору» залучити до 2 млрд...

ЄБРР та IFC допоможуть «Укравтодору» залучити до 2 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:43

ЄБРР та IFC допоможуть «Укравтодору» залучити до 2 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) працюватимуть з українським урядом та "Укравтодором" для залучення інвестицій приватного сектору в інфраструктуру.

Дивися повний текст ЄБРР та IFC допоможуть «Укравтодору» залучити до 2 млрд доларів на будівництво доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:43

Привлечь можно и 100 млрд. Вопрос как отдавать? С чего? Платные дороги?
balta_laska
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Модератори: Ірина_, Модератор

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