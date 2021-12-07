У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" (№6482).
Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:12
У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:12
Делать надо службу в армии привлекательной,а не ерундой заниматься,если конечно,не преследовать другие цели...
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