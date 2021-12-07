RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді зареєстрували
законопроєкт про добровільний...

У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:12

У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" (№6482).

Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96847
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:12

Делать надо службу в армии привлекательной,а не ерундой заниматься,если конечно,не преследовать другие цели...
Scotch
 
Повідомлень: 1001
З нами з: 01.08.10
Подякував: 145 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Раді пропонують підняти штрафи за перевищення швидкості...
R2 » Сер 29 гру, 2021 17:10
1 22
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 гру, 2021 17:10
sena_2008atp
У Раді назвали причину суттєвого підвищення акцизу на... 1, 2
R2 » Чет 09 гру, 2021 15:20
15 1118
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 11:49
akido
Правила для ФОП хочуть змінити — законопроєкт 1, 2
R2 » Вів 07 гру, 2021 14:05
12 1001
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 11:46
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.