У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" (№6482).
Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 17:12
У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:12
Делать надо службу в армии привлекательной,а не ерундой заниматься,если конечно,не преследовать другие цели...
Додано: Сер 29 гру, 2021 18:17
Хорошо забытое старое - женские батальоны Керенского. РККА и СА почему-то не додумались.
Додано: Сер 29 гру, 2021 20:00
Re: У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний...
не прокатило загнать на убой женский пол ? может не подложат свинью женщинам ?
Додано: Сер 29 гру, 2021 20:14
1. Облом!
Потрошить каждую на 1700грн за непостановку на учёт из села Червонобрывци... в военкомате Левого Берега Днепра города Киева, что открыт с пятницы до суботы в клетчатую дверь. На против частного сектора.
Представьте, как гниды собрались потрошить женщин.
2. Платить нечем а деньги закончились ещё у Коли-котлеты, в Велюре.
А так, сразу - миллионы рабынь, и чухать им пургу про обязанность Безоплатной службы под Приказом.
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Выход один:
Сокращать поголовье гнид в органах Государственной власти и в форсированном порядке.
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