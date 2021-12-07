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У Раді зареєстрували
законопроєкт про добровільний...

У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:12

У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" (№6482).

Дивися повний текст У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.
R2
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Делать надо службу в армии привлекательной,а не ерундой заниматься,если конечно,не преследовать другие цели...
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Хорошо забытое старое - женские батальоны Керенского. РККА и СА почему-то не додумались.
Dikoy
 
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Позор власти
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:00

Re: У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний...

не прокатило загнать на убой женский пол ? может не подложат свинью женщинам ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:14

1. Облом!
Потрошить каждую на 1700грн за непостановку на учёт из села Червонобрывци... в военкомате Левого Берега Днепра города Киева, что открыт с пятницы до суботы в клетчатую дверь. На против частного сектора.

Представьте, как гниды собрались потрошить женщин.
2. Платить нечем а деньги закончились ещё у Коли-котлеты, в Велюре.
А так, сразу - миллионы рабынь, и чухать им пургу про обязанность Безоплатной службы под Приказом.
.............................................................
Выход один:
Сокращать поголовье гнид в органах Государственной власти и в форсированном порядке.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:31

Re: У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний...

вы представляете степень подлости этих уродцев ? приняли закон а потом давай рассказывать сказки - онйлайн прохождение комиссии , будут служить по специальностям , нет военным сборам . вот лживые уроды
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 00:14

Прям от було цікаво, це Таран спеціально так підісрав Зеленському з цим наказом? Чи вони просто обидва дибіли?

Про "онлайн-формат" - це просто звіздець. Мій воєнкомат приймає громадян лише 2 дні на тиждень по 4 години. І навіть за такого графіку люди змушені займати чергу ледь не о 5 ранку. А тепер давайте додамо туди купу жінок. ЯКИЙ ТАМ НАХ ОНЛАЙН???

І от цікаво, якщо жінка отримала якусь спеціальність 20 років тому, і ЖОДНОГО дня не працювала за тією спеціальністю, НАХ їй ставати на той облік? Вона там взагалі вже нічого не пам'ятає. Просто щоб було?

Але це чудова ілюстрація "діяльності" ЗЄ-влади. Друга подібна ілюстрація - це Гєтманцев.
alt402
 
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