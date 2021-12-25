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Взимку вдвічі подорожчає
електроопалення будинків

Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 02:28

Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків

Пропонуємо до обговорення:
Отоплювати будинок газом все ще буде дорожче, але різниця у вартості послуг суттєво скоротиться.

Дивися повний текст Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 02:28

Она привела в пример уровень оплаты одного из потребителей компании, который отапливает дом на 110 кв. м, при этом планирует потребление и использует зонный способ учета э/э. В декабре 2020 года этот потребитель израсходовал 2117 кВт-ч электроэнергии (днем — 461 кВт-ч, ночью — 1656 кВт-ч), а заплатил за ресурс 1160 грн.

В этом году при том же объеме потребления и режиме экономии ему придется заплатить уже 2166 грн, рассказывает Нимец. Вместе с тем на обогрев аналогичного по площади дома газом в прошлом году другой потребитель расходовал 400 куб. м ресурса, что обходилось ему в 3100 грн. В этом году услуга подорожает до 3200 грн.


Ну нахиба то воно так пыз*иты. Коэффициент у этого мифического потребителя (461*1,0+1656*0,5)/2117=0,609. Соответственно 1 кВт*ч ему обходится в 1,02 грн. В 1 кубе газа около 9 кВт*ч при КПД котла 93%. 9 кВт*ч*1,02 грн/(кВт*ч)=9,18 грн.

Куб газа 8 грн., с доставкой те же 9. Т.е. по цене примерно паритет. Правда никто не говорит, что для того, чтобы а ночные часы потреблять 78%+ э/э на отопление, нужно поставить огромную бочку и выделить мощность с трехкратным запасом, или мерзнуть днем.

А то, что один на электрике сжег 1600 кВт*ч (или 178 куб.м. газа) на отопление (ведь свет у него тоже горел, вода подогревалась, машинка стирала, плазма показывала), а другой при той же отапливаемой площади 350, говорит только о том, что у кого-то дом более энергоэффективный и не более того.
summacut
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