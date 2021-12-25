Вы цены видели на эти бюджетные решения? Вдобавок надо ставить внутренний блок в каждое помещение, да и мощность в режиме нагрева и СОР падает с понижением температуры наружного воздуха, т.е. как раз тогда, когда этот нагрев особенно нужен
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Додано: Суб 01 січ, 2022 22:30
Вы цены видели на эти бюджетные решения? Вдобавок надо ставить внутренний блок в каждое помещение, да и мощность в режиме нагрева и СОР падает с понижением температуры наружного воздуха, т.е. как раз тогда, когда этот нагрев особенно нужен
Додано: Суб 01 січ, 2022 23:05
Re: Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків
Та же статья, только "на пальцах" :
1. В прошлом отопительном сезоне стоимость 1 кВт электроэнергии при условии потребления до 3000 кВт/месяц была 0,9 грн.
2. В этом отопительном сезоне 1.68 грн/кВт - ща часть спустили по 1,44 грн/кВт.
Чисто физически стоимость оплаты электроэнергии за отопление ... возросла в 2 раза.
Додано: Суб 01 січ, 2022 23:19
Re: Взимку вдвічі подорожчає електроопалення будинків
До речі - зараз бодяжать газ, чайник гріється мабуть на 30% довше. І полум'я має якийсь "нездоровий" колір.
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