Про це повідомляє DW.
Дивися повний текст «Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу Україні — віце-канцлер Німеччини.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 13:56
«Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу...
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Дивися повний текст «Північний потік-2» можуть не запустити через загрозу Україні — віце-канцлер Німеччини.
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