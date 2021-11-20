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Китайські інвестори переключилися з нерухомості на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 січ, 2022 10:35
Пропонуємо до обговорення:
Китайські інвестори почали купувати дорогі годинники замість нерухомості. Так вони намагаються уберегтися від інфляції на тлі уповільнення економічного зростання та кризи на місцевому ринку нерухомості.
Дивися повний текст Китайські інвестори переключилися з нерухомості на люксові годинники
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Додано: Пон 03 січ, 2022 10:35
сгоняй в магазаин и купи бусы - надо туземцам что-то подарить (с) ДМБ
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cohan
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BIGor