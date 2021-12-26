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Пенсія розрахована ПФУ неправильно: чи можна виправити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 січ, 2022 18:13
Пропонуємо до обговорення:
Люди, які давно оформили пенсію за віком і після цього продовжили працювати, нерідко стикаються з тим, що під час чергового перерахунку за стажем та зарплатою за час, відпрацьований після виходу на пенсію, Пенсійні фонди занижують виплати.
Дивися повний текст Пенсія розрахована ПФУ неправильно: чи можна виправити розмір виплат, нарахованих до 2011 року
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Dikoy