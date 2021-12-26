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Чому «шкідливий» стаж не
завжди впливає на розмір...

Чому «шкідливий» стаж не завжди впливає на розмір...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 09:19

Чому «шкідливий» стаж не завжди впливає на розмір...

Пропонуємо до обговорення:
Люди, які працювали на шкідливих роботах, можуть оформити пенсію за віком на пільгових умовах.

Дивися повний текст Чому «шкідливий» стаж не завжди впливає на розмір пенсії: у ПФУ зробили важливе роз'яснення.
R2
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