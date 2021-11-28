Новинка нагадує повноцінний будинок, який завжди під рукою.
Дивися повний текст Автодім на базі Tesla Cybertruck зібрав попередніх замовлень на 100 мільйонів доларів (відео).
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Додано: Сер 05 січ, 2022 07:36
Автодім на базі Tesla Cybertruck зібрав попередніх...
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Дивися повний текст Автодім на базі Tesla Cybertruck зібрав попередніх замовлень на 100 мільйонів доларів (відео).
Додано: Сер 05 січ, 2022 07:36
Это не первая компания, продающая рендеры несуществующей пока продукции.
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