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Автодім на базі Tesla
Cybertruck зібрав попередніх...

Автодім на базі Tesla Cybertruck зібрав попередніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 07:36

Автодім на базі Tesla Cybertruck зібрав попередніх...

Пропонуємо до обговорення:
Новинка нагадує повноцінний будинок, який завжди під рукою.

Дивися повний текст Автодім на базі Tesla Cybertruck зібрав попередніх замовлень на 100 мільйонів доларів (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 07:36

Это не первая компания, продающая рендеры несуществующей пока продукции.
frank_fqc
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Модератори: Ірина_, Модератор

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