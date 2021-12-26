Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...

Додано: Сер 05 січ, 2022 22:37

Hotab написав: Тогда я не понял, зачем вы пришли сюда с проблемой с УК? Решите все своим домом и озвучьте УК свое решение к исполнению. Тогда я не понял, зачем вы пришли сюда с проблемой с УК? Решите все своим домом и озвучьте УК свое решение к исполнению.

Где я говорил, что есть какая-то проблема с УК?УК возникло в ответ, что всё зло в теплосетях и зачем-то приплетённому горсовету. Я сразу предложил путь собрать большинство и им объяснить УК, что они не правы. Закавыка тут в "собрать большинство", а не в "повлиять на УК". Хотя, если ОСББ - это такая волшебная штука, что большинство будет собираться легче, то надо переходить, конечно. Есть, правда, мелочь: чтобы перейти на ОСББ тоже нужно собрать большинство