Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...

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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 січ, 2022 19:51
Hotab написав:
А вы не можете сбросить с себя УК? И сформировать осбб.
Можем, кто ж нам запретит? И к другой УК перебежать можем. Но зачем? Ну будет вместо УК председатель ОСББ.
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moveton
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Додано: Сер 05 січ, 2022 21:06
Hotab написав: Цитрин написав:
Т.е. принудиловкой запитают криптоферму от Вашего дома
Вы наркоман?? Я и жильцы дома хозяин в доме!! Кто тот человек, который запитает криптоферму?? Жилец дома? Посторонний? Кто?? Кто даст разрешение??
Вам никак не дойдут общие принципы: всем общим дом распоряжается коллегиальными решениями , исповедывая принцип справедливости владения.
Моим я распоряджаюсь сам и не позволяю у меня красть. Сосед, живущим за тонкой стеной и не оьогревающий - ворует у меня.
Этим человеком запитавшим криптоферму от фазы стояка может оказаться ваш сосед)) и если его не поймают расход ляжет на всех.
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rapyd777
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Додано: Сер 05 січ, 2022 21:17
rapyd777 написав: Hotab написав: Цитрин написав:
Т.е. принудиловкой запитают криптоферму от Вашего дома
Вы наркоман?? Я и жильцы дома хозяин в доме!! Кто тот человек, который запитает криптоферму?? Жилец дома? Посторонний? Кто?? Кто даст разрешение??
Вам никак не дойдут общие принципы: всем общим дом распоряжается коллегиальными решениями , исповедывая принцип справедливости владения.
Моим я распоряджаюсь сам и не позволяю у меня красть. Сосед, живущим за тонкой стеной и не оьогревающий - ворует у меня.
Этим человеком запитавшим криптоферму от фазы стояка может оказаться ваш сосед)) и если его не поймают расход ляжет на всех.
Вы в состоянии заметить , что ваша квартира в декабре потребила по непонятным причинам больше обычного? С домом та же история.
Когда-то в Жековском доме я подключил прожектор и ночью освещал стоянку у дома,где стояла моя (и не только) машина. Запитал на розетке у мусопровода. Через месяц ЖЭК отключил все розетки в МОПах.
moveton написав:
Но зачем?
Вы сами, коллегиально , будете решать вопросы. А не как УК скажет.
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Hotab
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Додано: Сер 05 січ, 2022 21:31
Hotab написав:
Вы в состоянии заметить , что ваша квартира в декабре потребила по непонятным причинам больше обычного?
у меня наоборот в декабре меньше, чем в ноябре получилось. В декабре особо не экономил, комп постоянно работал и свет часто горел без дела. А в ноябре наоборот экономил, но почему-то больше получилось. Разницу то заметил, а причины неизвестны. Возможно холодильник из-за похолодания стал меньше потреблять.
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Цитрин
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Додано: Сер 05 січ, 2022 21:42
Hotab написав: moveton написав:
Но зачем?
Вы сами, коллегиально , будете решать вопросы. А не как УК скажет.
И в чём прикол? УК специально придумана для того, чтобы коллегиально не решать каждый чих. И в ОСББ тоже есть прокладка в лице председателя, чтобы этой ерундой не заниматься. А возможность решать вопросы большинством голосов и сейчас есть. УК - это всё таки нами нанятая организация, а не самовластный тиран.
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moveton
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Додано: Сер 05 січ, 2022 21:53
moveton написав:
А возможность решать вопросы большинством голосов и сейчас есть.
Тогда я не понял, зачем вы пришли сюда с проблемой с УК? Решите все своим домом и озвучьте УК свое решение к исполнению.
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Hotab
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Додано: Сер 05 січ, 2022 22:37
Hotab написав:
Тогда я не понял, зачем вы пришли сюда с проблемой с УК? Решите все своим домом и озвучьте УК свое решение к исполнению.
Где я говорил, что есть какая-то проблема с УК?
УК возникло в ответ, что всё зло в теплосетях и зачем-то приплетённому горсовету. Я сразу предложил путь собрать большинство и им объяснить УК, что они не правы. Закавыка тут в "собрать большинство", а не в "повлиять на УК". Хотя, если ОСББ - это такая волшебная штука, что большинство будет собираться легче, то надо переходить, конечно. Есть, правда, мелочь: чтобы перейти на ОСББ тоже нужно собрать большинство
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moveton
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Додано: Сер 05 січ, 2022 23:04
moveton написав: Hotab написав:
Тогда я не понял, зачем вы пришли сюда с проблемой с УК? Решите все своим домом и озвучьте УК свое решение к исполнению.
Где я говорил, что есть какая-то проблема с УК?
УК возникло в ответ, что всё зло в теплосетях и зачем-то приплетённому горсовету. Я сразу предложил путь собрать большинство и им объяснить УК, что они не правы. Закавыка тут в "собрать большинство", а не в "повлиять на УК". Хотя, если ОСББ - это такая волшебная штука, что большинство будет собираться легче, то надо переходить, конечно. Есть, правда, мелочь: чтобы перейти на ОСББ тоже нужно собрать большинство
На самом деле вы можете представить проект в горсовете по изменению способа отопления своей квартиры, и горсовет вправе принять ваш проект, хотя и существует ограничение правительства с 2006 года если не ошибаюсь.
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Zebra
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Додано: Сер 05 січ, 2022 23:15
Hotab написав: Цитрин написав: Hotab написав:
И? Можно создать минус у себя?
да создавайте, в чем проблема?
Стены толстые, соседям от этого не будет ни холодно, ни жарко.
Стены межквартирные соответствуют (часто нет) дбн по стены межквартирные. Эти нормы по теплосбережению не соответствуют дбн стены внешние. И соседи не обязаны их перестраивать или утеплять от нерадивого соседа. В свою очередь нерадивый сосед обязан отапливать свое жилье. Эти требования законны. Логика этих требований очевидна: если на межкомнатных неутепленных стенах выступит роса или иней, это разрушает саму стену и ее оздоблення.
Цитрин написав:
Т.к. теплосеть берет деньги за то тепло, которое уже оплачено соседями и которое будет потеряно независимо от того есть сосед или нету.
Это не так. "лишнее" с нулевиков берется за счёт уменьшения платёжки остальным соседям.
Несправедливость заключается лишь в том, что хитрец-нулевик тырит тепло у своих конкретных соседей, а платёжка уменьшается всем.
Та не стоит выдавать желаемое за действительность - теплосети плевать на потребителя и его потери, своя рубаха ближе к телу. На самом деле свое обогащение они преподносят под видом заботы о рабе своем
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GALeon
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Додано: Сер 05 січ, 2022 23:19
Zebra написав:
На самом деле вы можете представить проект в горсовете по изменению способа отопления своей квартиры, и горсовет вправе принять ваш проект, хотя и существует ограничение правительства с 2006 года если не ошибаюсь.
В этом плане я и в ЕСПЧ могу пойти жаловаться, что такой социализм ущемляет мои свободы. Теоретически, он может вынести решение, что мои свободы важнее. Но более вероятно, что пошлёт договариваться, если не со всеми совладельцами дома, то, как минимум, с соседями.
Если в ворсовет занести не только проект, а ещё и чемодан зелёных бумажек, то проект примут запросто. Но боюсь, что затея опять же не окупится.
Востаннє редагувалось moveton
в Сер 05 січ, 2022 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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moveton
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