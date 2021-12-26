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Платіжки за опалення в
багатоповерхівках можна зменшити...

Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...
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  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:20

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

Цитрин написав:
  Bobua написав:Вибір є.
Просто накрити батареї...


они и так постоянно укрыты еще с позапрошлого года, но это не помогает. Температура высокая.
Платежки тоже
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:24

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

rapyd777 написав:Цитрин я в самом начале написал, что лучше бы для начала заменили в старых домах вертикальную разводку на горизонтальную вместо теплопунктов и утепления домов.
Во сколько поденьгам это выльется?
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:27

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

Hotab написав:
  Цитрин написав:
  Hotab написав:Если в вашем доме ничего нельзя прикрутить нигде, это проблема только вашего дома.


Та-же проблема в соседних домах, как минимум в нескольких домах по району знаю - таже самая проблема - идет постоянный перетоп. Наверно такая проблема везде, где на домах счетчики. Там где счетчиков нет, наоборот жалуются что не топят.

Судя по жалобам на городском форуме - это проблема не только в нашем районе, она по всему городу.

Кто мешает вам поставить кран на вводе в дом?? После счётчика . Кто должен оплатить эту установку?
Мало просто заменить кран? Монтируйте ИТП. Это ваш дом. Ваши квартиры. Не тец, не города, не моя. Вкладывайтесь в свое жилье, кто вам мешает.
  Цитрин написав:Тут не утепление нужно, а кондиционер для охлаждения зимой.

Можете и это сделать. Зимой. Все в ваших руках. Это ваши деньги улетают в открытые окна.
Тец вам подвело в дом горячую воду. А как вы ею распорядитесь - it's up to you.
Можете не утеплять стены, не закрывать окна, включать кондиционеры зимой. Как решите. :mrgreen:
Теплосеть мешаеи, ставя палки в колеса, не выпуская из рабства своего.
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:31

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

Faceless написав:
  Цитрин написав:
  Faceless написав:в частности сюда же относится не воровать у других, греясь за счет соседей


Вы когда в магазин приходите оплачиваете теплосети тепло, которое украли у магазина?

Не украл, а купил - все заложено в цене на товары
Так вы же не платите магазину АП отдельно от ст-ти продуктов, а они ведь завезли товар, логистика, работа персонала, ком.услуги т.п. независимо сегодня или завтра вы будете делать у них покупки
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:40

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

Hotab написав:
  Цитрин написав:
  Hotab написав:Я и жильцы дома хозяин в доме!!


Жильцы и хозяин в доме, избыточное тепло им не нужно, однако теплосеть поставляет ненужное избыточное тепло в дом и исправно требует за него оплату... Все так и есть...


ТЕЦ вам что, открыла на максимум кран и заварила его?? ТЕЦ выполнила свои обязательства: подала в подвал вашего дома горячую воду. Вы, как хозяин, им распоряжайтесь. Сколько вы возьмёте - это ваше дело. Или вас связали там всех и не дают прикручивать?
А по воде у вас нет претензий, что вам водоканал слишком много ее в дом подал?
Тец свои потери компенсирует - пройдитесть зимой вдоль теплотрасс и посмотрите как там трава в минус 10 рьяно растет
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 23:44

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

Hotab написав:
  Цитрин написав:Нормативами какими-то запрещено. Можно либо полностью перекрыть, либо полностью открыть. Немного приоткрыть нельзя.



Я ж вам говорил, фантазийный отдел у вас играет с вами злые шутки)).
Кто-то ставит погодозависмую автоматику, кто-то крутит руками, а у вас нельзя))
Кран теплосети до счетчика трогать нельзя ни кому кроме теплосети,
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 00:21

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

  GALeon написав:Кран теплосети до счетчика трогать нельзя ни кому кроме теплосети,

А после счётчика? Отож.
Все себе регулируют, а у вас нельзя.
  GALeon написав:Тец свои потери компенсирует - пройдитесть зимой вдоль теплотрасс и посмотрите как там трава в минус 10 рьяно растет

Они в тарифе за 1гкал.
Только при чем тут это к моим словам?
  GALeon написав:Теплосеть мешаеи, ставя палки в колеса, не выпуская из рабства своего.

Раба не отпускает, но раб может потреблять меньше. Всем домом. И окна таки закрыть. И прикрутить кран.
Hotab
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