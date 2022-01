Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...

Hotab написав:

Цитрин написав: Hotab написав: Если в вашем доме ничего нельзя прикрутить нигде, это проблема только вашего дома.



Та-же проблема в соседних домах, как минимум в нескольких домах по району знаю - таже самая проблема - идет постоянный перетоп. Наверно такая проблема везде, где на домах счетчики. Там где счетчиков нет, наоборот жалуются что не топят.



Судя по жалобам на городском форуме - это проблема не только в нашем районе, она по всему городу.

Цитрин написав: Тут не утепление нужно, а кондиционер для охлаждения зимой.

Кто мешает вам поставить кран на вводе в дом?? После счётчика . Кто должен оплатить эту установку?Мало просто заменить кран? Монтируйте ИТП. Это ваш дом. Ваши квартиры. Не тец, не города, не моя. Вкладывайтесь в свое жилье, кто вам мешает.Можете и это сделать. Зимой. Все в ваших руках. Это ваши деньги улетают в открытые окна.Тец вам подвело в дом горячую воду. А как вы ею распорядитесь - it's up to you.Можете не утеплять стены, не закрывать окна, включать кондиционеры зимой. Как решите.