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Платіжки за опалення в
багатоповерхівках можна зменшити...

Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 11121314>
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:52

Цитрин , может таки срежете заваренный кран в своем подвале и подкрутите его влево немного?)) Тот что после счётчика))).
Или путен должен вам подкрутить?))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:54

  Hotab написав:может таки срежете заваренный кран в своем подвале и подкрутите его влево немного?)) Тот что после счётчика))).


подкручивать нельзя. Уже писал - можно либо перекрыть, либо открыть.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:59

  Цитрин написав:
  Hotab написав:может таки срежете заваренный кран в своем подвале и подкрутите его влево немного?)) Тот что после счётчика))).


подкручивать нельзя. Уже писал - можно либо перекрыть, либо открыть.

Ну если вам нельзя, то открывайте окна и включайте кондиционер на охлаждение. :lol:
Потому что всем , кроме вас - можно))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:01

  Hotab написав:Потому что всем , кроме вас - можно))


Никому нельзя, это зависит от системы отопления. Практически вся страна от этого страдает. Вы думаете Вы умней всех?
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:04

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

  Цитрин написав:Практически вся страна от этого страдает

Им тоже кран заварили? :lol:
Вы думаете Вы умней всех?


Боюсь, тут проблема не в том, что я умней, а в том,что вы глупее. Кто , когда и каким нормативным актом вам (председателю осбб или уполномоченному им лицом) запретил регулировать количество подаваемого тепла в подвале дома?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:14

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

Цитрин написав:
  Hotab написав:может таки срежете заваренный кран в своем подвале и подкрутите его влево немного?)) Тот что после счётчика))).


подкручивать нельзя. Уже писал - можно либо перекрыть, либо открыть.
Неправ
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:15

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Потому что всем , кроме вас - можно))


Никому нельзя, это зависит от системы отопления. Практически вся страна от этого страдает. Вы думаете Вы умней всех?

Практически вся страна, у которых хотя бы домовые счетчики, успешно регулируют подачу и не ноют. И только отдельные нытики на весь форум сопли размазали - и подкрутить нельзя, и запрещено, и утеплять нет смысла, и все дорого, ы-ы-ы-ы-ы-ы :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:16

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

Цитрин написав:
  Hotab написав:Потому что всем , кроме вас - можно))


Никому нельзя, это зависит от системы отопления. Практически вся страна от этого страдает. Вы думаете Вы умней всех?
После счетчика, можешь, что хочешь крутить в разумных пределах
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:17

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

Faceless написав:
  Цитрин написав:
  Hotab написав:Потому что всем , кроме вас - можно))


Никому нельзя, это зависит от системы отопления. Практически вся страна от этого страдает. Вы думаете Вы умней всех?

Практически вся страна, у которых хотя бы домовые счетчики, успешно регулируют подачу и не ноют. И только отдельные нытики на весь форум сопли размазали - и подкрутить нельзя, и запрещено, и утеплять нет смысла, и все дорого, ы-ы-ы-ы-ы-ы :mrgreen:
Еще при жэках крутили, ставили там какие спец.шайбы или что-то типа того
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:18

  Hotab написав:Боюсь, тут проблема не в том, что я умней, а в том,что вы глупее. Кто , когда и каким нормативным актом вам (председателю осбб или уполномоченному им лицом) запретил регулировать количество подаваемого тепла в подвале дома?


Вы как и Ваши коллеги из мыслепола привыкли вешать ярлыки и обвинять других в том, чем страдаете сами.

Существуют правила технической эксплуатации тепловых установок и сетей – в них четко прописано, что регулировать расход теплоносителя задвижками запрещено.
Цитрин
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