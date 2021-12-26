Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...

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Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:52
Цитрин , может таки срежете заваренный кран в своем подвале и подкрутите его влево немного?)) Тот что после счётчика))).
Или путен должен вам подкрутить?))
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Hotab
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:54
Hotab написав:
может таки срежете заваренный кран в своем подвале и подкрутите его влево немного?)) Тот что после счётчика))).
подкручивать нельзя. Уже писал - можно либо перекрыть, либо открыть.
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Цитрин
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:59
Цитрин написав: Hotab написав:
может таки срежете заваренный кран в своем подвале и подкрутите его влево немного?)) Тот что после счётчика))).
подкручивать нельзя. Уже писал - можно либо перекрыть, либо открыть.
Ну если вам нельзя, то открывайте окна и включайте кондиционер на охлаждение.
Потому что всем , кроме вас - можно))
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Hotab
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:01
Hotab написав:
Потому что всем , кроме вас - можно))
Никому нельзя, это зависит от системы отопления. Практически вся страна от этого страдает. Вы думаете Вы умней всех?
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Цитрин
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:04
Цитрин написав:
Практически вся страна от этого страдает
Им тоже кран заварили?
Вы думаете Вы умней всех?
Боюсь, тут проблема не в том, что я умней, а в том,что вы глупее. Кто , когда и каким нормативным актом вам (председателю осбб или уполномоченному им лицом) запретил регулировать количество подаваемого тепла в подвале дома?
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Hotab
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:14
Цитрин написав: Hotab написав:
может таки срежете заваренный кран в своем подвале и подкрутите его влево немного?)) Тот что после счётчика))).
подкручивать нельзя. Уже писал - можно либо перекрыть, либо открыть.
Неправ
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GALeon
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:15
Цитрин написав: Hotab написав:
Потому что всем , кроме вас - можно))
Никому нельзя, это зависит от системы отопления. Практически вся страна от этого страдает. Вы думаете Вы умней всех?
Практически вся страна, у которых хотя бы домовые счетчики, успешно регулируют подачу и не ноют. И только отдельные нытики на весь форум сопли размазали - и подкрутить нельзя, и запрещено, и утеплять нет смысла, и все дорого, ы-ы-ы-ы-ы-ы
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Faceless
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:16
Цитрин написав: Hotab написав:
Потому что всем , кроме вас - можно))
Никому нельзя, это зависит от системы отопления. Практически вся страна от этого страдает. Вы думаете Вы умней всех?
После счетчика, можешь, что хочешь крутить в разумных пределах
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:17
Faceless написав: Цитрин написав: Hotab написав:
Потому что всем , кроме вас - можно))
Никому нельзя, это зависит от системы отопления. Практически вся страна от этого страдает. Вы думаете Вы умней всех?
Практически вся страна, у которых хотя бы домовые счетчики, успешно регулируют подачу и не ноют. И только отдельные нытики на весь форум сопли размазали - и подкрутить нельзя, и запрещено, и утеплять нет смысла, и все дорого, ы-ы-ы-ы-ы-ы
Еще при жэках крутили, ставили там какие спец.шайбы или что-то типа того
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GALeon
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:18
Hotab написав:
Боюсь, тут проблема не в том, что я умней, а в том,что вы глупее. Кто , когда и каким нормативным актом вам (председателю осбб или уполномоченному им лицом) запретил регулировать количество подаваемого тепла в подвале дома?
Вы как и Ваши коллеги из мыслепола привыкли вешать ярлыки и обвинять других в том, чем страдаете сами.
Существуют правила технической эксплуатации тепловых установок и сетей – в них четко прописано, что регулировать расход теплоносителя задвижками запрещено.
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Цитрин
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