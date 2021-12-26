У вас же правда есть пруфец?)))
Совершенно верно. Просто шаровый кран конструктивно не предназначен для регулировки. Там есть on /off . Но существуют ведь и другие краны, о которых цитринам не рассказали. ))
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:20
Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.
У вас же правда есть пруфец?)))
Совершенно верно. Просто шаровый кран конструктивно не предназначен для регулировки. Там есть on /off . Но существуют ведь и другие краны, о которых цитринам не рассказали. ))
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