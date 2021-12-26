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Платіжки за опалення в
багатоповерхівках можна зменшити...

Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...
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  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:20

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

  Цитрин написав:Существуют правила технической эксплуатации тепловых установок и сетей – в них четко прописано, что регулировать расход теплоносителя задвижками запрещено.

У вас же правда есть пруфец?)))


  GALeon написав:Еще при жэках крутили, ставили там какие спец.шайбы или что-то типа того


Совершенно верно. Просто шаровый кран конструктивно не предназначен для регулировки. Там есть on /off . Но существуют ведь и другие краны, о которых цитринам не рассказали. ))
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