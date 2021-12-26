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Платіжки за опалення в
багатоповерхівках можна зменшити...

Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити...
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  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:20

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

  Цитрин написав:Существуют правила технической эксплуатации тепловых установок и сетей – в них четко прописано, что регулировать расход теплоносителя задвижками запрещено.

У вас же правда есть пруфец?)))


  GALeon написав:Еще при жэках крутили, ставили там какие спец.шайбы или что-то типа того


Совершенно верно. Просто шаровый кран конструктивно не предназначен для регулировки. Там есть on /off . Но существуют ведь и другие краны, о которых цитринам не рассказали. ))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:17

  Hotab написав:У вас же правда есть пруфец?)))


Конечно, см. наказ Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж:
Використання запірної арматури для регулювання параметрів теплоносія не дозволяється.


А Вы как всегда в своём репертуаре - призываете нарушать правила.
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:28

  Цитрин написав:Конечно, см. наказ Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж:
Використання запірної арматури для регулювання параметрів теплоносія не дозволяється.

В том же документе есть два термина - запірна і регулювальна (регулююча) арматура :mrgreen:

Плюс, можно поставить терморегуляторы на радиаторы, и, о чудо, если бы большинство жителей так сделали, общий расход тепла тоже бы снизился, соответственно и снизились суммы в платежках
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:28

  Цитрин написав:
Використання запірної арматури для регулювання параметрів теплоносія не дозволяється.

А с другой стороны, там же есть: "7.7.9. Опалювальні прилади для регулювання тепловіддачі повинні мати крани, вентилі чи регулятори" Неужели имеется в виду только бинарная регулировка?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:36

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

https://www.danfoss.com/uk-ua/about-dan ... -zabudovy/
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:52

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

  Цитрин написав:А Вы как всегда в своём репертуаре - призываете нарушать правила.

Призываю научиться читать чужие посты. Про шаровые краны и краны регулирующие.
:lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:58

По бумагам - регулировать запорной арматурой запрещено. Но все регулируют, и все это знают. Уменьшать можно только до определенного предела, дальше - нарушится циркуляция в дальних стояках. Замок на дверях теплопункта снимает многие вопросы.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:05

Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.

  zloy_ukr написав:регулировать запорной арматурой запрещено

Выше сказали , что кроме запорной существует и другая.

  zloy_ukr написав:дальше - нарушится циркуляция в дальних стояках

Регулирующий кран можно ставить на каждый стояк, и эта проблема исчезнет.

Но , возможно, дешевле кондиционером охладить жару от тец))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:13

На стояки ставятся балансировочные краны. Но они будут работать нормально, только если есть свои насосы. Да и дорогие они. И поставить их можно только летом, когда о тепле никто не думает.
Пока есть субсидианты, сделать улучшение - очень проблемно.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:29

  Hotab написав:Регулирующий кран можно ставить на каждый стояк, и эта проблема исчезнет.


Насколько слышал, если задвижку открыть частично, она может сломаться и вообще перекрыть теплоноситель. Стояки замерзнут и привет. Поэтому и не разрешают.
Цитрин
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