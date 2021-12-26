У вас же правда есть пруфец?)))
Совершенно верно. Просто шаровый кран конструктивно не предназначен для регулировки. Там есть on /off . Но существуют ведь и другие краны, о которых цитринам не рассказали. ))
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:20
Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.
У вас же правда есть пруфец?)))
Совершенно верно. Просто шаровый кран конструктивно не предназначен для регулировки. Там есть on /off . Но существуют ведь и другие краны, о которых цитринам не рассказали. ))
Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:17
Конечно, см. наказ
А Вы как всегда в своём репертуаре - призываете нарушать правила.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:28
В том же документе есть два термина - запірна і регулювальна (регулююча) арматура
Плюс, можно поставить терморегуляторы на радиаторы, и, о чудо, если бы большинство жителей так сделали, общий расход тепла тоже бы снизился, соответственно и снизились суммы в платежках
Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:28
Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:36
Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:52
Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:58
По бумагам - регулировать запорной арматурой запрещено. Но все регулируют, и все это знают. Уменьшать можно только до определенного предела, дальше - нарушится циркуляция в дальних стояках. Замок на дверях теплопункта снимает многие вопросы.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:05
Re: Платіжки за опалення в багатоповерхівках можна зменшити.
Выше сказали , что кроме запорной существует и другая.
Регулирующий кран можно ставить на каждый стояк, и эта проблема исчезнет.
Но , возможно, дешевле кондиционером охладить жару от тец))
Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:13
На стояки ставятся балансировочные краны. Но они будут работать нормально, только если есть свои насосы. Да и дорогие они. И поставить их можно только летом, когда о тепле никто не думает.
Пока есть субсидианты, сделать улучшение - очень проблемно.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 22:29
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