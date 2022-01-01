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Nissan випустила електрокар
в стилі ретро (фото)

Nissan випустила електрокар в стилі ретро (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 13:07

Nissan випустила електрокар в стилі ретро (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Японська автомобілебудівна компанія Nissan презентувала новий електричний автомобіль Newbird в ретро-кузові.

Дивися повний текст Nissan випустила електрокар в стилі ретро (фото).
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