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Nissan випустила електрокар в стилі ретро (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 05 січ, 2022 13:07
Пропонуємо до обговорення:
Японська автомобілебудівна компанія Nissan презентувала новий електричний автомобіль Newbird в ретро-кузові.
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