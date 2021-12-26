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Лише 0,01% власників біткойнів
контролюють майже третину...

Лише 0,01% власників біткойнів контролюють майже третину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:11

Лише 0,01% власників біткойнів контролюють майже третину...

Пропонуємо до обговорення:
Прихильники біткойнов роками заявляли, що криптовалюта більш егалітарна, ніж фіатна валюта, і що криптовалюта - це спосіб перерозподілу фінансової влади, яка традиційно перебувала в руках банків.

Дивися повний текст Лише 0,01% власників біткойнів контролюють майже третину всього обсягу криптовалюти (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 січ, 2022 18:11

Ага...
Тому "всі у біткоїн". От мільярдер запрошує: https://news.finance.ua/ua/news/-/50658 ... yty-na-btc
-- make цих мільярдерів great again і ще багатшими.

Що вам всім втрачати? Крім багаторічних заощаджень...
Зате потім буде шанс зіграти у "Гру Кальмара" -- корейці вже в темі, давно по вуха в криптах.
Bobua
 
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