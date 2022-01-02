Вже скоро українців змусять сплачувати податки навіть із старого прибутку.
Дивися повний текст Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть за подарунки.
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:13
Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть за подарунки.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:30
Re: Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть
Хотят трусить зарплатников с конвертами?
Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:24
Что мне триппер подарили,
Налоговая знает,
5% мы сплатили
С продавщицей Раей.
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