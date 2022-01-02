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Українців чекає новий податок:
доведеться платити навіть...

Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:13

Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть...

Пропонуємо до обговорення:
Вже скоро українців змусять сплачувати податки навіть із старого прибутку.

Дивися повний текст Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть за подарунки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:30

Re: Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть

Хотят трусить зарплатников с конвертами?
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:24

Что мне триппер подарили,
Налоговая знает,
5% мы сплатили
С продавщицей Раей.
tvd4
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