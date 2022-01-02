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Українців чекає новий податок:
доведеться платити навіть...

Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:09

Податковий Майдан стане кульмінацією таких рішень!
dnnikolay74
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:40

Пєця давно все зрозумів і вивів свої бабкі в офшори. А зараз тринькає їх собі в задоволення, вештаючись по світу.
volter2424
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:43

почему так много возмущений?
вроде как все Европейцы должны платить налоги, или как?
uaprofi
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Модератори: Ірина_, Модератор

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