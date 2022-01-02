Українців чекає новий податок: доведеться платити навіть...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 січ, 2022 16:40
Пєця давно все зрозумів і вивів свої бабкі в офшори. А зараз тринькає їх собі в задоволення, вештаючись по світу.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:43
почему так много возмущений?
вроде как все Европейцы должны платить налоги, или как?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|