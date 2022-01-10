Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

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Setta написав:]У холодний період року в умовах експлуатації будинку не допускається повне відключення теплогенератора, а також зниження середньодобової температури повітря в приміщеннях квартир нижче 16°С згідно т.4 ДБН.В.2.2-15, що встановлюється регламентами з експлуатації житлового фонду
Но при этом Кабмин ещё в 2005 расписал: "За каждый градус отклонения от +18 С до +12 С в жилых помещениях (в угловых комнатах – от 20С до 14С) плата за отопление уменьшается на 5% за каждый градус отклонения в течение всего срока отклонения (при допустимом срока отклонения – 12 часов в сутки один раз на месяц). При температуре в жилых помещениях ниже 12 С (в угловых комнатах – ниже 14 С) плата за централизованное отопление не взимается." Т.е. если батареи греют на, например, 14 градусов, то это тепловики ничего не нарушают, а только должны счёт за отопление уменьшить на 20% от норматива.
Так это они для тепловиков расписали. Setta же про умышленное недоотопление недобросовестным владельцем говорит. Отменяет ли "роспись" Кабмина ДБН -- вопрос.
Bobua написав:Мені темп. зручна. Якраз -- аби не впрівати.
вам может быть удобно что угодно, но пока вы живете в многоквартирном доме, а не своем собственном частном, должны соблюдать норми ДСТУ и Санпин.
У холодний період року в умовах експлуатації будинку не допускається повне відключення теплогенератора, а також зниження середньодобової температури повітря в приміщеннях квартир нижче 16°С згідно т.4 ДБН.В.2.2-15, що встановлюється регламентами з експлуатації житлового фонду
Ще раз. Новобуд. Газ.опалення -- але газ не подали. За довгою стіною -- пусто (може ще і не продали). Хто має там зробити +16°? Забудовник?? Знизу -- щось схоже на "ремонт". Сколупував убогі ляпки цемент.розчину з підлоги і засипав-заливав щілину між плитами -- то видно було сусідську кімнату. І звідти дуло холодне повітря. А по лічильнику бачив, що відсутні. Що, треба було йти і протестувати, що не опалюють на час своєї відсутності?
Востаннє редагувалось Bobua в Вів 11 січ, 2022 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Мені темп. зручна. Якраз -- аби не впрівати.
вам может быть удобно что угодно, но пока вы живете в многоквартирном доме, а не своем собственном частном, должны соблюдать норми ДСТУ и Санпин.
У холодний період року в умовах експлуатації будинку не допускається повне відключення теплогенератора, а також зниження середньодобової температури повітря в приміщеннях квартир нижче 16°С згідно т.4 ДБН.В.2.2-15, що встановлюється регламентами з експлуатації житлового фонду
Ничего личного! Но именно эта причина в своё время привела к необходимости разрыва связей с коммунальными службами поставляющими централизованно тепло.
Bobua написав:Я подумую про Powerwall власної конструкції. На базі метал.ванни (десь так за 2000грн) і пари кип'ятильників. Грітиму воду вночі, а вдень та ванна грітиме повітря. І якусь кришку для неї, й поставити то все біля вікна. Наприклад "140x70x38, см Форма: прямокутна ... " 1.4*0.7*0.38 = до 372л Шукаю от десь так на 123літри... Назву її Powerwall 3.0
А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу. Перехід -- безплатний...
А Вы случайно не в(при) коммунизьме живёте?
(у нас от 20 к/грн + месяц нервотрёпок на месяц - но у меня сделан, правда иной принцип на 220В ещё с 98года уже определился, а "попали" только в этом отопительном сезоне - было по 0,9грн/кВт)
20000₴ -- офіційно!?
Дивно.
Я замовляв цю послугу і на сайті ОблЕнерго (дали адресу в онлайн-підтримці: https://posluga.oe.if.ua:8085/posluga-oe/ -- у інших обленерго теж мало б щось таке бути) , і в ЦОК ходив, бо трохи поморочили голову ("ой, а ми не бачимо лічильник, а давайте почекаємо...; ой, знову не бачимо, а давайте напишемо заяву на передачу даних; ой, а у цьому будинку нема передачі даних, мабуть таки напишемо вже стандартну заяву на зонний облік...") Але там був хороший wifi -- мені навіть сподобалось ходити й навантажувати фільми. І малолюдно, коли почали вимагати ковід-сертифікати. Ностальгую трошки за цими походами... Але таки поставили новий лічильник (такого ж типу) якраз до морозів. А що безплатно -- то і електрик теж здивувався. Хоча на сайті було таки написано, що перший раз безплатно.
Хоча, от я дивувася, чому забудовник не міг одразу поставити вже відконфігуровані лічильники? Ціна ж, мабуть, однакова... Навіщо всі оці зайві рухи? А у Броварах (біля Києва) було таке, що у всьому під'їзді самі чомусь замінили старі лічильники на сучасні і вже двозонні.
Официально всё лежит на Вас. Приобретение нового счётчика, его сертификация, изменение в договоре на поставку где за каждый кВт свыше 3х(это стандартная мощность на подключение квартиры) будет нарезаться отдельная плата "по договору" Возить фихівців, кормить, поить, регистрировать. Получать Разрешения и т.д. https://my.dn.yasno.com.ua/ru/customer/login Так, что в указанную сумму влазит ТОЛЬКО подключение зонного счётчика. Хотя сам счётчик - собственность РЭС.
Bobua написав: Тому вже є передумови виводити всі блоки АЕС на номінал-макс.потужність.
Там не всё так просто, генерация должна совпадать с потреблением, иначе может всё "погаснуть". А запустить систему по новой, это вам не тумблер включить, это очень длительная процедура. Но многие "кирманичи" эту тему не догоняют.
Bobua написав: А після покарань майже всі "смарт" холодильники, бойлери, кондиціонери, електроавто... раптом різко вирішать споживати електрику не "коли схотілось", а коли вона найдешевша. Крім як у любителів платити по максимуму.
самое обидное, что "за границей" это уже реализовано на уровне бытовой техники, как пример, стиральная машина автоматически включается в работу только тогда, когда на рынке минимальная цена или "аукционные" предложения. Я понимаю, что для нас это как полет на Марс, но это будущее откуда никуда не деться.
А так да, у меня бойлер, стиральная машина, сушилка, посудомойка, всё запрограммировано на работу в ночные часы.
И на радиаторах у меня с регуляторами, и газовый котел с программатором.
Пора начинать жить по европейски, спать в пижаме и шапочке, а не в трусах с открытой форточкой, когда на кухне протекает краник и горит свет круглые сутки вместе с ТВ.
І правда фантастика...
А мені в обленерго розповідали який страшний тризон.тариф, як всі люди його бояться, і як то невигідно. Таке враження, ніби у них навіть думки не виникало, що все потужне можна вимикати (навіть автоматично, на DINрейці, чи біля розеток...) на ті 3+2години. І це ж не "люди з вулиці". Це працівники енергокомпанії, які ніби ж навпаки -- мали би заохочувати зменшення споживання у піки.
2) 24 -- мало. Може, краще було би похвилинно? 1440зон? Нині більшість споживачів вже могли би стати "смартами" і підлаштовувати своє споживання під генерацію (зв'язок між енергосистемою і споживачами -- по лініях електропередач). ...
Еще раз: какую _радикальную_ проблему (кроме потрындеть на форуме "за экологию") все эти телебоньканья должны решить? -- уже вчера _все_ потребители при желании могли бы потреблять _только_ по коэффициенту 0.4: Tesla PowerWall (и куча китайских аналогов) уже лет с 5 общедоступны. Но объемы ихних продаж показывают, что нафиг оно все никому не нужно...
Ви ж розумієте, що це не варіант, від слова "зовсім".
Я подумую про Powerwall власної конструкції. На базі метал.ванни (десь так за 2000грн) і пари кип'ятильників. Грітиму воду вночі, а вдень та ванна грітиме повітря. І якусь кришку для неї, й поставити то все біля вікна. Наприклад "140x70x38, см Форма: прямокутна ... " 1.4*0.7*0.38 = до 372л
Літр води =1кг, і схоче 4,2кДж для +1° для +80° 1кг води -- треба буде 336кДж 1 кВт*год = 3.6 МДж Отже, 1кВт*год = темп. зросте +80° для 10.7л води. для 10кВт*год -- 107л для 20кВт*год -- 214л для 30кВт*год -- 321л для 40кВт*год (макс. за 8 годин при миттєвій потужності 5кВт) -- 428л
Шукаю от десь так на 123літри... Назву її Powerwall 3.0
А мені в обленерго розповідали який страшний тризон.тариф, як всі люди його бояться, і як то невигідно. Таке враження, ніби у них навіть думки не виникало, що все потужне можна вимикати (навіть автоматично, на DINрейці, чи біля розеток...) на ті 3+2години. І це ж не "люди з вулиці". Це працівники енергокомпанії, які ніби ж навпаки -- мали би заохочувати зменшення споживання у піки.
Только Вы не забывайте, что для каждого приемлемы свои условия.
_hunter написав:Так это они для тепловиков расписали. Setta же про умышленное недоотопление недобросовестным владельцем говорит. Отменяет ли "роспись" Кабмина ДБН -- вопрос.
Меня терзает смутное сомнение, что в ДБН написано, что "не допускається" только владельцу, а тепловикам можно. Но на самом деле вопрос ещё глубже, а написано ли там это "не допускається" вообще? Вот ДБН В.2.2-15:2019 Я там не нашёл ни загадочного "т.4", ни 16, применительно к градусам.
2) 24 -- мало. Може, краще було би похвилинно? 1440зон? Нині більшість споживачів вже могли би стати "смартами" і підлаштовувати своє споживання під генерацію (зв'язок між енергосистемою і споживачами -- по лініях електропередач). ...
Еще раз: какую _радикальную_ проблему (кроме потрындеть на форуме "за экологию") все эти телебоньканья должны решить? -- уже вчера _все_ потребители при желании могли бы потреблять _только_ по коэффициенту 0.4: Tesla PowerWall (и куча китайских аналогов) уже лет с 5 общедоступны. Но объемы ихних продаж показывают, что нафиг оно все никому не нужно...
Ви ж розумієте, що це не варіант, від слова "зовсім".
Пока народ со скуки занимается инженерным рукоблудием:
Bobua написав:На базі метал.ванни (десь так за 2000грн) і пари кип'ятильників. Грітиму воду вночі, а вдень та ванна грітиме повітря. І якусь кришку для неї, й поставити то все біля вікна.
-- понятное дело, что "не вариант". Но как только в том же Ливоне (или Ливане?) -- короче где-то в Африке -- начали сначала на несколько часов, а потом и на несколько дней отключать "свет" -- сразу и варианты дизель-генератор поставить и солнечные батареи на крышу понаходились