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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:34

  moveton написав:
  Setta написав:]У холодний період року в умовах експлуатації будинку не
допускається повне відключення теплогенератора, а також зниження
середньодобової температури повітря в приміщеннях квартир нижче 16°С згідно
т.4 ДБН.В.2.2-15, що встановлюється регламентами з експлуатації житлового
фонду

Но при этом Кабмин ещё в 2005 расписал: "За каждый градус отклонения от +18 С до +12 С в жилых помещениях (в угловых комнатах – от 20С до 14С) плата за отопление уменьшается на 5% за каждый градус отклонения в течение всего срока отклонения (при допустимом срока отклонения – 12 часов в сутки один раз на месяц). При температуре в жилых помещениях ниже 12 С (в угловых комнатах – ниже 14 С) плата за централизованное отопление не взимается." Т.е. если батареи греют на, например, 14 градусов, то это тепловики ничего не нарушают, а только должны счёт за отопление уменьшить на 20% от норматива.

Так это они для тепловиков расписали. Setta же про умышленное недоотопление недобросовестным владельцем говорит. Отменяет ли "роспись" Кабмина ДБН -- вопрос.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:34

  Setta написав:
  Bobua написав:Мені темп. зручна. Якраз -- аби не впрівати.


вам может быть удобно что угодно, но пока вы живете в многоквартирном доме, а не своем собственном частном, должны соблюдать норми ДСТУ и Санпин.

У холодний період року в умовах експлуатації будинку не
допускається повне відключення теплогенератора, а також зниження
середньодобової температури повітря в приміщеннях квартир нижче 16°С згідно
т.4 ДБН.В.2.2-15, що встановлюється регламентами з експлуатації житлового
фонду


Ще раз.
Новобуд. Газ.опалення -- але газ не подали.
За довгою стіною -- пусто (може ще і не продали). Хто має там зробити +16°? Забудовник??
Знизу -- щось схоже на "ремонт". Сколупував убогі ляпки цемент.розчину з підлоги і засипав-заливав щілину між плитами -- то видно було сусідську кімнату. І звідти дуло холодне повітря. А по лічильнику бачив, що відсутні. Що, треба було йти і протестувати, що не опалюють на час своєї відсутності?
Востаннє редагувалось Bobua в Вів 11 січ, 2022 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:36

  Setta написав:
  Bobua написав:Мені темп. зручна. Якраз -- аби не впрівати.


вам может быть удобно что угодно, но пока вы живете в многоквартирном доме, а не своем собственном частном, должны соблюдать норми ДСТУ и Санпин.

У холодний період року в умовах експлуатації будинку не
допускається повне відключення теплогенератора, а також зниження
середньодобової температури повітря в приміщеннях квартир нижче 16°С згідно
т.4 ДБН.В.2.2-15, що встановлюється регламентами з експлуатації житлового
фонду

Ничего личного!
Но именно эта причина в своё время привела к необходимости разрыва связей с коммунальными службами поставляющими централизованно тепло.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:41

  Bobua написав:Я подумую про Powerwall власної конструкції. :) На базі метал.ванни (десь так за 2000грн) і пари кип'ятильників. Грітиму воду вночі, а вдень та ванна грітиме повітря.
І якусь кришку для неї, й поставити то все біля вікна.
Наприклад "140x70x38, см  Форма: прямокутна ... "
1.4*0.7*0.38 = до 372л
Шукаю от десь так на 123літри...
Назву її Powerwall 3.0 :)


Есть более цивилизованные решения, например вот -- теплоаккумулятор на 500 л
https://kiev.prom.ua/p1297810934-teploa ... v-500.html
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:42

  Bobua написав:
  Kudrjavuy написав:
  Bobua написав:Kudrjavuy

А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу.
Перехід -- безплатний...

А Вы случайно не в(при) коммунизьме живёте?
:shock: :lol:

(у нас от 20 к/грн + месяц нервотрёпок на месяц - но у меня сделан, правда иной принцип на 220В ещё с 98года уже определился, а "попали" только в этом отопительном сезоне - было по 0,9грн/кВт)


20000₴ -- офіційно!?

Дивно.

Я замовляв цю послугу і на сайті ОблЕнерго (дали адресу в онлайн-підтримці: https://posluga.oe.if.ua:8085/posluga-oe/ -- у інших обленерго теж мало б щось таке бути) , і в ЦОК ходив, бо трохи поморочили голову ("ой, а ми не бачимо лічильник, а давайте почекаємо...; ой, знову не бачимо, а давайте напишемо заяву на передачу даних; ой, а у цьому будинку нема передачі даних, мабуть таки напишемо вже стандартну заяву на зонний облік...") Але там був хороший wifi -- мені навіть сподобалось ходити й навантажувати фільми. І малолюдно, коли почали вимагати ковід-сертифікати.
Ностальгую трошки за цими походами... ;)
Але таки поставили новий лічильник (такого ж типу) якраз до морозів. А що безплатно -- то і електрик теж здивувався. Хоча на сайті було таки написано, що перший раз безплатно.

Хоча, от я дивувася, чому забудовник не міг одразу поставити вже відконфігуровані лічильники? Ціна ж, мабуть, однакова... Навіщо всі оці зайві рухи?
А у Броварах (біля Києва) було таке, що у всьому під'їзді самі чомусь замінили старі лічильники на сучасні і вже двозонні.

Официально всё лежит на Вас.
Приобретение нового счётчика, его сертификация, изменение в договоре на поставку где за каждый кВт свыше 3х(это стандартная мощность на подключение квартиры) будет нарезаться отдельная плата "по договору"
Возить фихівців, кормить, поить, регистрировать.
Получать Разрешения
и т.д. https://my.dn.yasno.com.ua/ru/customer/login
Так, что в указанную сумму влазит ТОЛЬКО подключение зонного счётчика.
Хотя сам счётчик - собственность РЭС.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:49

  Примат написав:
  Bobua написав:
Тому вже є передумови виводити всі блоки АЕС на номінал-макс.потужність.


Там не всё так просто, генерация должна совпадать с потреблением, иначе может всё "погаснуть". А запустить систему по новой, это вам не тумблер включить, это очень длительная процедура. Но многие "кирманичи" эту тему не догоняют.

  Bobua написав:
А після покарань майже всі "смарт" холодильники, бойлери, кондиціонери, електроавто... раптом різко вирішать споживати електрику не "коли схотілось", а коли вона найдешевша. Крім як у любителів платити по максимуму.


самое обидное, что "за границей" это уже реализовано на уровне бытовой техники, как пример, стиральная машина автоматически включается в работу только тогда, когда на рынке минимальная цена или "аукционные" предложения. Я понимаю, что для нас это как полет на Марс, но это будущее откуда никуда не деться.

А так да, у меня бойлер, стиральная машина, сушилка, посудомойка, всё запрограммировано на работу в ночные часы.

И на радиаторах у меня с регуляторами, и газовый котел с программатором.

Пора начинать жить по европейски, спать в пижаме и шапочке, а не в трусах с открытой форточкой, когда на кухне протекает краник и горит свет круглые сутки вместе с ТВ.


І правда фантастика...

А мені в обленерго розповідали який страшний тризон.тариф, як всі люди його бояться, і як то невигідно.
Таке враження, ніби у них навіть думки не виникало, що все потужне можна вимикати (навіть автоматично, на DINрейці, чи біля розеток...) на ті 3+2години. І це ж не "люди з вулиці". Це працівники енергокомпанії, які ніби ж навпаки -- мали би заохочувати зменшення споживання у піки.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:52

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

Bobua написав:
  _hunter написав:
  Bobua написав:...
1) мені -- вигідно. :)

2)
24 -- мало.
Може, краще було би похвилинно? 1440зон? :)
Нині більшість споживачів вже могли би стати "смартами" і підлаштовувати своє споживання під генерацію (зв'язок між енергосистемою і споживачами -- по лініях електропередач).
...

Еще раз: какую _радикальную_ проблему (кроме потрындеть на форуме "за экологию") все эти телебоньканья должны решить? -- уже вчера _все_ потребители при желании могли бы потреблять _только_ по коэффициенту 0.4: Tesla PowerWall (и куча китайских аналогов) уже лет с 5 общедоступны. Но объемы ихних продаж показывают, что нафиг оно все никому не нужно...



Ееееееее....

От, гугля видала:
"
Tesla Powerwall 2.0 - E-energy
Полезная емкость: 13,5 кВт
229 500,00 грн
"

Ви ж розумієте, що це не варіант, від слова "зовсім".

Я подумую про Powerwall власної конструкції. :) На базі метал.ванни (десь так за 2000грн) і пари кип'ятильників. Грітиму воду вночі, а вдень та ванна грітиме повітря.
І якусь кришку для неї, й поставити то все біля вікна.
Наприклад "140x70x38, см  Форма: прямокутна ... "
1.4*0.7*0.38 = до 372л

Літр води =1кг, і схоче 4,2кДж для +1°
для +80° 1кг води -- треба буде 336кДж
1 кВт*год = 3.6 МДж
Отже, 1кВт*год = темп. зросте +80° для 10.7л води.
для 10кВт*год -- 107л
для 20кВт*год -- 214л
для 30кВт*год -- 321л
для 40кВт*год (макс. за 8 годин при миттєвій потужності 5кВт) -- 428л

Шукаю от десь так на 123літри...
Назву її Powerwall 3.0 :)
Вся квартира буде як баня
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:56

  Bobua написав:І правда фантастика...

А мені в обленерго розповідали який страшний тризон.тариф, як всі люди його бояться, і як то невигідно.
Таке враження, ніби у них навіть думки не виникало, що все потужне можна вимикати (навіть автоматично, на DINрейці, чи біля розеток...) на ті 3+2години. І це ж не "люди з вулиці". Це працівники енергокомпанії, які ніби ж навпаки -- мали би заохочувати зменшення споживання у піки.

Только Вы не забывайте, что для каждого приемлемы свои условия.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:10

  _hunter написав:Так это они для тепловиков расписали. Setta же про умышленное недоотопление недобросовестным владельцем говорит. Отменяет ли "роспись" Кабмина ДБН -- вопрос.

Меня терзает смутное сомнение, что в ДБН написано, что "не допускається" только владельцу, а тепловикам можно. Но на самом деле вопрос ещё глубже, а написано ли там это "не допускається" вообще? Вот ДБН В.2.2-15:2019 Я там не нашёл ни загадочного "т.4", ни 16, применительно к градусам.
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:54

  Bobua написав:
  _hunter написав:
  Bobua написав:...
1) мені -- вигідно. :)

2)
24 -- мало.
Може, краще було би похвилинно? 1440зон? :)
Нині більшість споживачів вже могли би стати "смартами" і підлаштовувати своє споживання під генерацію (зв'язок між енергосистемою і споживачами -- по лініях електропередач).
...

Еще раз: какую _радикальную_ проблему (кроме потрындеть на форуме "за экологию") все эти телебоньканья должны решить? -- уже вчера _все_ потребители при желании могли бы потреблять _только_ по коэффициенту 0.4: Tesla PowerWall (и куча китайских аналогов) уже лет с 5 общедоступны. Но объемы ихних продаж показывают, что нафиг оно все никому не нужно...



Ееееееее....

От, гугля видала:
"
Tesla Powerwall 2.0 - E-energy
Полезная емкость: 13,5 кВт
229 500,00 грн
"

Ви ж розумієте, що це не варіант, від слова "зовсім".


Пока народ со скуки занимается инженерным рукоблудием:
  Bobua написав:На базі метал.ванни (десь так за 2000грн) і пари кип'ятильників. Грітиму воду вночі, а вдень та ванна грітиме повітря.
І якусь кришку для неї, й поставити то все біля вікна.

-- понятное дело, что "не вариант". Но как только в том же Ливоне (или Ливане?) -- короче где-то в Африке -- начали сначала на несколько часов, а потом и на несколько дней отключать "свет" -- сразу и варианты дизель-генератор поставить и солнечные батареи на крышу понаходились :lol:
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