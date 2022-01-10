Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...

Bobua написав:

Kudrjavuy написав: quote="5372561:Bobua"]Kudrjavuy



А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу.

Перехід -- безплатний...

/quote]

А Вы случайно не в(при) коммунизьме живёте?





(у нас от 20 к/грн + месяц нервотрёпок на месяц - но у меня сделан, правда иной принцип на 220В ещё с 98года уже определился, а "попали" только в этом отопительном сезоне - было по 0,9грн/кВт) quote="5372561:Bobua"]А причин не переходити хоча би на двозон, і по максимуму використовувати ніч -- не бачу./quote](у нас от 20 к/грн + месяц нервотрёпок на месяц - но у меня сделан, правда иной принцип на 220В ещё с 98года уже определился, а "попали" только в этом отопительном сезоне - было по 0,9грн/кВт)

20000₴ -- офіційно!?

Дивно.Я замовляв цю послугу і на сайті ОблЕнерго (дали адресу в онлайн-підтримці:-- у інших обленерго теж мало б щось таке бути) , і в ЦОК ходив, бо трохи поморочили голову ("ой, а ми не бачимо лічильник, а давайте почекаємо...; ой, знову не бачимо, а давайте напишемо заяву на передачу даних; ой, а у цьому будинку нема передачі даних, мабуть таки напишемо вже стандартну заяву на зонний облік...") Але там був хороший wifi -- мені навіть сподобалось ходити й навантажувати фільми. І малолюдно, коли почали вимагати ковід-сертифікати.Ностальгую трошки за цими походами...Але таки поставили новий лічильник (такого ж типу) якраз до морозів. А що безплатно -- то і електрик теж здивувався. Хоча на сайті було таки написано, що перший раз безплатно.Хоча, от я дивувася, чому забудовник не міг одразу поставити вже відконфігуровані лічильники? Ціна ж, мабуть, однакова... Навіщо всі оці зайві рухи?А у Броварах (біля Києва) було таке, що