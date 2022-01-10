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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 14:14

  Bobua написав: Можливо, в обленерго Донеччини хтось і досі мріє про "Путін пріді"?

Может Вас это интересует и вечно тревожит?
Это из наших источников смотрите на дату
В “ДНР” подорожала коммуналка
11.01 16:48 | Укррудпром
16:10 11 января 2022 года
http://www.fin.org.ua/news/1430405
С 1 января текущего года в “ДНР” подорожала коммуналка. Отопление, горячая и холодная вода стали дороже на 18%, а услуги ЖЭКов выросли в цене на 10%. Новые тарифы обнародовала “республиканская служба по тарифам”.

Стоимость отопления в “ДНР” с 1 января установлена на таком уровне:
если есть счетчик — 1160,33 руб/Гкал (425 грн)
без счетчика — 14,76 руб/м2 в месяц на протяжении года (5 грн).

Электроэнергия с 1 января стоит:
до 150 кВт*ч в месяц — 1,56 руб/кВт*ч (60 коп)
от 150 кВт*ч до 800 кВт*ч — 2,12 руб/кВт*ч (80 коп)
более 800 кВт*ч в месяц — 3,21 руб/кВт*ч (1 грн 20 коп)
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа — 0,92 руб/кВт*ч (35 коп)

Стоимость водоснабжения с начала года поднялась до:
горячая вода — 77,67 руб/м3 (29 грн)
холодная вода — 25,02 руб/м3 (9 грн)
водоотведение — 11,61 руб/м3 (4 грн)

Природный газ с 1 января подорожал до (за 1 м³) 2,7 руб (1 грн)
Kudrjavuy
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