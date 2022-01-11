|
|
|
Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 січ, 2022 09:29
Щодо АЕС...
Коли виробник встановлює ціну на товар, то, як мені здається -- в ту ціну мають входити і належні амортизаційні відрахування.
Так, аби за прогнозний строк служби виробничого обладнання не лише отримувати "прибуток", але й назбирати гроші на нове. Або (якщо перехочеться виробляти) -- то повернути собі вкладені гроші (з урахування інфляції, звісно ж).
Інакше який сенс "бізнесу"!?
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 889
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 84 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 13 січ, 2022 09:44
Цитрин написав:
это глупость. АЭС могут и меняют мощность.
Конечно могут, только в результате будет авария со всеми вытекающими последствиями Чернобыля. Вы бы для начала почитали как решили провести испытания и чем это закончилось.
Когда менеджеры с нулевыми познаниями озвучивают такие идеи о регулировании мощности, обычно на время запланированных таких экспериментов у нас в стране выезжают из города (того, что при АЭС) почти всё население. А технические специалисты крутят пальцами у висков, говоря о том, что как можно быть такими долбодятлами.
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 68
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|110838
|
|
|4
|2018
|
Чет 13 січ, 2022 09:44
Omega
|
|6
|12290
|
|