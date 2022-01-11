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Українців чекають нове підвищення
тарифів та зростання...

Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:29

Re: Українців чекають нове підвищення тарифів та зростання..

Щодо АЕС...

Коли виробник встановлює ціну на товар, то, як мені здається -- в ту ціну мають входити і належні амортизаційні відрахування.
Так, аби за прогнозний строк служби виробничого обладнання не лише отримувати "прибуток", але й назбирати гроші на нове. Або (якщо перехочеться виробляти) -- то повернути собі вкладені гроші (з урахування інфляції, звісно ж).
Інакше який сенс "бізнесу"!?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 09:44

  Цитрин написав:это глупость. АЭС могут и меняют мощность.


Конечно могут, только в результате будет авария со всеми вытекающими последствиями Чернобыля. Вы бы для начала почитали как решили провести испытания и чем это закончилось.
Когда менеджеры с нулевыми познаниями озвучивают такие идеи о регулировании мощности, обычно на время запланированных таких экспериментов у нас в стране выезжают из города (того, что при АЭС) почти всё население. А технические специалисты крутят пальцами у висков, говоря о том, что как можно быть такими долбодятлами.
Примат
 
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