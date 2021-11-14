Правильна зарядка – один із факторів, здатних продовжити роботу батареї.
Дивися повний текст Як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батарею.
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Додано: Нед 09 січ, 2022 07:50
Як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батарею
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Дивися повний текст Як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батарею.
Додано: Нед 09 січ, 2022 07:50
Дел других нет, кроме как вокруг батареи смартфона танцевать, при том, что само железо или умирает, или устаревает раньше, чем батарейка.
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