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Як правильно заряджати смартфон,
щоб не зіпсувати батарею

Як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батарею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 07:50

Як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батарею

Пропонуємо до обговорення:
Правильна зарядка – один із факторів, здатних продовжити роботу батареї.

Дивися повний текст Як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати батарею.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 07:50

Дел других нет, кроме как вокруг батареи смартфона танцевать, при том, что само железо или умирает, или устаревает раньше, чем батарейка.
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 09:22

Уже писали лет 10 назад на ИТ-сайтах. Не новости.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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