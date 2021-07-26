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Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга...
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Додано: Пон 10 січ, 2022 00:17
Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпаніям, які замовляють популярні вузькофюзеляжні літаки Airbus, доведеться чекати на поставки близько двох років, оскільки потужності для виробництва цих літаків обмежені.
Дивися повний текст Літаки Airbus А320 користуються таким попитом, що черга розписана на 2 роки вперед
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Додано: Пон 10 січ, 2022 00:18
Неужели у АНа нет никаких шансов на этом рынке?
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