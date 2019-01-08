Форумчани року 2022

За 29.08.2022 - 04.09.2022
Сибарит - наибольшее количество +1
Успіх - сообщение с наибольшим количеством +1
rjkz - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1
Топ-10 по первому пункту:
Сибарит
edvardd
rjkz
Успіх
Ромасик
striped
prodigy
somilitark
cohan
moveton
Топ-10 по второму пункту:
Успіх Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
rjkz Сообщение
rjkz Сообщение
Сибарит Сообщение
moveton Сообщение
UA Сообщение
edvardd Сообщение
Ромасик Сообщение
Топ по третьему пункту:
rjkz
Успіх