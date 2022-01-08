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Україна слідом за ЄС скоротить
термін дії сертифікатів...

Україна слідом за ЄС скоротить термін дії сертифікатів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:13

Україна слідом за ЄС скоротить термін дії сертифікатів...

Пропонуємо до обговорення:
Україна найближчим часом скоротить термін дії Covid-сертифікатів щодо вакцинації з одного року до 270 днів.

Дивися повний текст Україна слідом за ЄС скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 15:13

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oleksandr_korniienko
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