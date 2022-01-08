|
|
Україна слідом за ЄС скоротить термін дії сертифікатів...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:13
Пропонуємо до обговорення:
Україна найближчим часом скоротить термін дії Covid-сертифікатів щодо вакцинації з одного року до 270 днів.
Дивися повний текст Україна слідом за ЄС скоротить термін дії сертифікатів про вакцинацію
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96986
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:13
1000 грн каждый раз будут давать или нет?
-
oleksandr_korniienko
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 30 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор