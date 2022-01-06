Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...

Додано: Сер 12 січ, 2022 10:38

_hunter написав: sena_2008atp написав: А какие зарплаты были при союзе?200рублей средняя.человек отработал на заводе и получал 200-400 руб. Сейчас за этот же труд платят 10000. За советскую зарплату насчитывают 1900гр,а за сегодняшнюю 5000.Где справедливость и логика? А какие зарплаты были при союзе?200рублей средняя.человек отработал на заводе и получал 200-400 руб. Сейчас за этот же труд платят 10000. За советскую зарплату насчитывают 1900гр,а за сегодняшнюю 5000.Где справедливость и логика?

А и пофиг какие при совке ЗП были: накопительную систему тогда сделать не сподобились -- а при солидарке пенсия напрямую зависит от отчислений в ПФ. А когда на одного работающего больше одного пенса приходится:

https://finance.liga.net/ekonomika/opin ... -i-dumayte

-- а работающему еще и семью кормить нужно, кроме пенсов -- все вполне справедливо получается. А и пофиг какие при совке ЗП были: накопительную систему тогда сделать не сподобились -- а при солидарке пенсия напрямую зависит от отчислений в ПФ. А когда-- а работающему еще и семью кормить нужно, кроме пенсов -- все вполне справедливо получается.

це на одногоодин пенсіонер приходиться. але фактично картина трохи інша, оскільки в нас напевно ще ж стільки ж ніяк неоформлених працівників, або ж частина з них оформлених на мінімалку + конверт. відповідно скільки грошей повз касу. я сподіваюся що ви цей факт заперечувати не будете і, як завжди, не будете вимагати "пруфів" у підтвердження?і це недопрацювання саме таких "гетьманцевих", держава самоусунулася від вирішення цього питання, хоча це якраз її компетенція та і, власне, обов'язок. але ж "гетьманцевим" простіше язиком махати ніж щось робити, правда ж? і казки про накопичувальну систему розказувати, тільки забуваючи при цьому чомусь уточнити, скільки з тих накопичень залишиться за 35-40 років, якщо тільки за 25 років гривас пройшов дорогу від 1.7 до 27+. як при цьому якийсь фонд щось мав би накопичити? і це ще не рахуючи інших факторів. так що якщо б такі "гетьманцеві" рухали булками і навели (чи хоча б спробували) порядок на ринку праці, то і при існуючій системі ситуація була б значно кращою. але це працювати слід, а не язиком розмахувати і по фейсбуках дописи писати. і різним кумам/сватам/братам/іншим "потрібним людям". на хвости наступити, ну я ж так можна?