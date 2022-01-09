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Чому люди з 50-річним стажем
одержують низьку пенсію —...

Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:34

  moveton написав:
  andrijk777 написав:Росія живе краще, тому що має нафту.

Точно. Тогда или шах помрёт или ишак.

  andrijk777 написав:Нафта(якщо її багато) набагато крутіша ніж демократія! :D :D
Якби в РФ(Казахстані, Еміратах) не було нафти(і інших ресурсів), вони б 100% жили гірше України.

Можно посмотреть на Боливию. Сплошная демократия и куда большая страна-бензоколонка (и других ископаемых хватает), чем РФ. Чегой-то не очень богато живёт.

Меня удивляет...
Почему не сравнений с Саудовской Аравией, и близ лежащими странами?
Того же Ирана - входящего в содружество с РФ?
Кувейта?
..................................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:36

  _hunter написав:
  akido написав:
  _hunter написав:Так же говорил уже: еще в том году наводить начали. Но, как обычно: вместо конфискации 100% черной ЗП или посадок лет на 5 -- начали амнистию какую-то :lol:


Як працевлаштували клоуна-наркомана президентом, так і зразу порядок став ....

Ну да, ну да: при кондитере или при бандюковиче -- никаких черных ЗП конечно же не было :lol:

Тю...Тю...тю....
"Пенсионная реХформа 15го года"?
Кем была започаткована?
Kudrjavuy
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