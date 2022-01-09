|
|
|
Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:34
moveton написав: andrijk777 написав:
Росія живе краще, тому що має нафту.
Точно. Тогда или шах помрёт или ишак.
andrijk777 написав:
Нафта(якщо її багато) набагато крутіша ніж демократія!
Якби в РФ(Казахстані, Еміратах) не було нафти(і інших ресурсів), вони б 100% жили гірше України.
Можно посмотреть на Боливию. Сплошная демократия и куда большая страна-бензоколонка (и других ископаемых хватает), чем РФ. Чегой-то не очень богато живёт.
Меня удивляет...
Почему не сравнений с Саудовской Аравией, и близ лежащими странами?
Того же Ирана - входящего в содружество с РФ?
Кувейта?
..................................
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 9204
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 737 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 16:41
_hunter написав: andrijk777 написав:
На дистанції!!! Потрібен час.
Росія живе краще, тому що має нафту.
Нафта(якщо її багато) набагато крутіша ніж демократія!
Якби в РФ(Казахстані, Еміратах) не було нафти(і інших ресурсів), вони б 100% жили гірше України.
Ну да -- а если бы у бабушки был кхм... Так, может, демократия и не при делах, особо -- главное, чтоб нафти(і інших ресурсів) было в порядке? -- как у тех же Штатов?
В США нафти не так і багато. Важлива не абсолютна кількість, а на душу населення. Також важлива і собівартість добутку тої нафти. В США вона 40-60$/барель, в Еміратах/СА - 3-5$/барель. Є різниця?
Для США нафта - більш-менш звичайний ресурс.
Для РФ/СА/Еміратів - це надприбутки.
І демократія якраз "при делах". Для України найкраще порівняння з Білоруссю.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3273
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:09
_hunter написав: wild.tomcat написав: _hunter написав:
Странный ответ: из разряда "потому, что гладиолус"...
На сегодня -- возможно. Но уже послезавтра денег в солидарке
не будет хватать даже на минималку.
ЩЕ РАЗ! Так я и предлагаю вкладывать в "крута економіка США".
Точно аж прямо сотни? -- возьмем, например, Эмираты, Возьмем Китай. Можно рашку с ихним "несменяемым" взять... -- и сравним с демократичной Украиной
так от поки і не настало це "послезавтра" і потрібно навести порядок в сфері працевлаштування, ...
Так же говорил уже: еще в том году наводить начали. Но, как обычно: вместо конфискации 100% черной ЗП или посадок лет на 5 -- начали амнистию какую-то
так, згоден - конфіскація і посадка, роботодавця, за неоформлених працівників. і навіть почали - перевірили пару-тройку роботодавців, виписали пяток штрафів по сто з чимось там тисяч грн. і все закінчилося.
видно "правильно" вирішили все
а ви, я бачу, знову плутаєте тепле з м'яким
вам все "уклонисты" вважаються. а починати слід з роботодавців. але ви ж знову будете за своє - "уклонисты", "амнистия какая-то"
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1115
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:19
В 200х у меня была белая зарплата в 500 баксов, 2500-2800 грн. По тем временам не кисло. Пенсию тоже от нее считать будут? сколько процентов пенсия от тех 2500? да даже если 100% - до лампады эти деньги, только задницу подтереть, если на еду хватит.
-
gfa23
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 19.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:28
wild.tomcat написав:
так, згоден - конфіскація і посадка, роботодавця, за неоформлених працівників. і навіть почали - перевірили пару-тройку роботодавців, виписали пяток штрафів по сто з чимось там тисяч грн. і все закінчилося.
видно "правильно" вирішили все
а ви, я бачу, знову плутаєте тепле з м'яким
вам все "уклонисты" вважаються. а починати слід з роботодавців. але ви ж знову будете за своє - "уклонисты", "амнистия какая-то"
Це все мрії.
Таку реформу Зеленський і Ко не потягнуть. Надто складно.
Попіаряться і заспокояться.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 3273
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:34
andrijk777 написав: _hunter написав: andrijk777 написав:
На дистанції!!! Потрібен час.
Росія живе краще, тому що має нафту.
Нафта(якщо її багато) набагато крутіша ніж демократія!
Якби в РФ(Казахстані, Еміратах) не було нафти(і інших ресурсів), вони б 100% жили гірше України.
Ну да -- а если бы у бабушки был кхм... Так, может, демократия и не при делах, особо -- главное, чтоб нафти(і інших ресурсів) было в порядке? -- как у тех же Штатов?
В США нафти не так і багато. Важлива не абсолютна кількість, а на душу населення. Також важлива і собівартість добутку тої нафти. В США вона 40-60$/барель, в Еміратах/СА - 3-5$/барель. Є різниця?
Для США нафта - більш-менш звичайний ресурс.
Для РФ/СА/Еміратів - це надприбутки.
І демократія якраз "при делах". Для України найкраще порівняння з Білоруссю.
Не понял: вы со мной спорите или подыгрываете??? -- на 20й год ВВП/на душу у бацьки -- 6 тыщ, у нас -- 3
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5985
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 17:39
wild.tomcat написав: _hunter написав: wild.tomcat написав:
так от поки і не настало це "послезавтра" і потрібно навести порядок в сфері працевлаштування, ...
Так же говорил уже: еще в том году наводить начали. Но, как обычно: вместо конфискации 100% черной ЗП или посадок лет на 5 -- начали амнистию какую-то
... а починати слід з роботодавців. але ви ж знову будете за своє - "уклонисты", "амнистия какая-то"
Нет смысла: в ком-секторе ситуация сложилась так, что _работника_ на белую ЗП найти невозможно. При этом _работник_ у абсолютно _любого_ (ну, кроме совсем отмороженных) работодателя на белую ЗП может перейти в течении месяца. Поэтому садить/штрафовать бизнес -- гарантированный способ убить экономику, а садить/штрафовать работников -- гарантированный способ отбелить экономику. Пример рашки тому подтверждение: мониторингом расходов они за какие-то пяток лет отбелели 75% экономики (если не путаю)
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5985
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5985
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 418 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|