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Чому люди з 50-річним стажем
одержують низьку пенсію —...

Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:49

Хахахах! Конечно же! 266 грн. в корне меняют дело я ежедневно в магазине больше оставляю
puzo0587
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:54

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Не понял: вы со мной спорите или подыгрываете??? -- на 20й год ВВП/на душу у бацьки -- 6 тыщ, у нас -- 3 :lol:

Мої діти їдять хліб з маслом, ваші - ВВП. Удачі.

Ваши сообщения чем дальше, тем меньше смысла несут... Т.е. в Беларуси хлеб не растет и коровы доиться перестали? :shock:

Там "Бабушки" работают на Белоруссию. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:00

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Не понял: вы со мной спорите или подыгрываете??? -- на 20й год ВВП/на душу у бацьки -- 6 тыщ, у нас -- 3 :lol:

Мої діти їдять хліб з маслом, ваші - ВВП. Удачі.

Ваши сообщения чем дальше, тем меньше смысла несут... Т.е. в Беларуси хлеб не растет и коровы доиться перестали? :shock:

А ви видно тупуватий, або притворяєтесь. Мене цікавить рівень життя, а не ВВП. ВВП - це характеристика виключно економіки. Мені "великої економіки" не потрібно, мені потрібен хліб і масло(умовно). В СРСР також був великий ВВП, але чото народ не шибко був задоволений.
А ВВП УССР в 1989 був на рівні сьогоднішньої України, якщо враховувати інфляцію. Правда чомусь машин на дорогах було мізер, а зараз суцільні пробки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:09

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Мої діти їдять хліб з маслом, ваші - ВВП. Удачі.

Ваши сообщения чем дальше, тем меньше смысла несут... Т.е. в Беларуси хлеб не растет и коровы доиться перестали? :shock:

А ви видно тупуватий, або притворяєтесь. Мене цікавить рівень життя, а не ВВП. ВВП - це характеристика виключно економіки. Мені "великої економіки" не потрібно, мені потрібен хліб і масло(умовно). В СРСР також був великий ВВП, але чото народ не шибко був задоволений.
А ВВП УССР в 1989 був на рівні сьогоднішньої України, якщо враховувати інфляцію. Правда чомусь машин на дорогах було мізер, а зараз суцільні пробки.

Отвечу вам вашими же словами:
А ви видно тупуватий, або притворяєтесь.
:lol:
-- у меня, если что, родственники там есть -- и об уровне жизни пэрэсичных "у нас" и "у них" я вполне могу судить -- у бацькы с хлібом і маслом(умовно) -- все впорядке.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:10

  andrijk777 написав:В СРСР також був великий ВВП, але чото народ не шибко був задоволений.

Это тогда был не доволен. А сейчас с ностальгией вспоминает бесплатные квартиры, мизерную коммуналку, пенсию в 120р и колбасу по 2.20 из настоящего мяса.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:13

  moveton написав:
  andrijk777 написав:В СРСР також був великий ВВП, але чото народ не шибко був задоволений.

Это тогда был не доволен. А сейчас с ностальгией вспоминает бесплатные квартиры, мизерную коммуналку, пенсию в 120р и колбасу по 2.20 из настоящего мяса.

Кстати да -- не шибко задоволэнным нарид где-то после 59-го стал -- как увидели как в нормальных странах живут. А до того со счастливыми улыбками 5ти-летками светлое будущее строили :lol:
_hunter
 
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  #<1 ... 3456
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