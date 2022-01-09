Чому люди з 50-річним стажем одержують низьку пенсію —...
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_hunter написав:Не понял: вы со мной спорите или подыгрываете??? -- на 20й год ВВП/на душу у бацьки -- 6 тыщ, у нас -- 3
Мої діти їдять хліб з маслом, ваші - ВВП. Удачі.
Ваши сообщения чем дальше, тем меньше смысла несут... Т.е. в Беларуси хлеб не растет и коровы доиться перестали?
А ви видно тупуватий, або притворяєтесь. Мене цікавить рівень життя, а не ВВП. ВВП - це характеристика виключно економіки. Мені "великої економіки" не потрібно, мені потрібен хліб і масло(умовно). В СРСР також був великий ВВП, але чото народ не шибко був задоволений. А ВВП УССР в 1989 був на рівні сьогоднішньої України, якщо враховувати інфляцію. Правда чомусь машин на дорогах було мізер, а зараз суцільні пробки.
andrijk777 написав:Мої діти їдять хліб з маслом, ваші - ВВП. Удачі.
Ваши сообщения чем дальше, тем меньше смысла несут... Т.е. в Беларуси хлеб не растет и коровы доиться перестали?
А ви видно тупуватий, або притворяєтесь. Мене цікавить рівень життя, а не ВВП. ВВП - це характеристика виключно економіки. Мені "великої економіки" не потрібно, мені потрібен хліб і масло(умовно). В СРСР також був великий ВВП, але чото народ не шибко був задоволений. А ВВП УССР в 1989 був на рівні сьогоднішньої України, якщо враховувати інфляцію. Правда чомусь машин на дорогах було мізер, а зараз суцільні пробки.
Отвечу вам вашими же словами: А ви видно тупуватий, або притворяєтесь.
-- у меня, если что, родственники там есть -- и об уровне жизни пэрэсичных "у нас" и "у них" я вполне могу судить -- у бацькы с хлібом і маслом(умовно) -- все впорядке.