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Канадська провінція вводить
податок на здоров'я для...

Канадська провінція вводить податок на здоров'я для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:02

Канадська провінція вводить податок на здоров'я для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Дивися повний текст Канадська провінція вводить податок на здоров'я для невакцинованих.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:02

коронабесие продолжается...
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:07

Вот и "ковид-сбор" для борьбы с агрессией вируса подвезли.
А нельзя со станка отгружать деньги фарм-мафии, как это сейчас?
То была первая бесплатная доза, а "дальше сами"7
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