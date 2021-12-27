Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Дивися повний текст Канадська провінція вводить податок на здоров'я для невакцинованих.
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Додано: Сер 12 січ, 2022 22:02
Канадська провінція вводить податок на здоров'я для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Канадська провінція вводить податок на здоров'я для невакцинованих.
Додано: Сер 12 січ, 2022 22:07
Вот и "ковид-сбор" для борьбы с агрессией вируса подвезли.
А нельзя со станка отгружать деньги фарм-мафии, как это сейчас?
То была первая бесплатная доза, а "дальше сами"7
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