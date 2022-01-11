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«Гроші на мрію» під 5%: у
Зеленського планують видавати...

«Гроші на мрію» під 5%: у Зеленського планують видавати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 10:28

«Гроші на мрію» під 5%: у Зеленського планують видавати...

Пропонуємо до обговорення:
Державна програма "Українська мрія" забезпечуватиме видачу 150 тис. іпотечних кредитів щороку.

Дивися повний текст «Гроші на мрію» під 5%: у Зеленського планують видавати по 150 тис. іпотечних кредитів на рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 10:28

Если семья, которая совокупно зарабатывает 20-30 тысяч, будет отдавать десятку за ипотеку, то за что жить?
finfin
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 10:37

Re: «Гроші на мрію» під 5%: у Зеленського планують видавати.

Т.е. за счёт налогов одних должны субсидировать покупки других и чтоб 3тьи нехило заработали (застройщики, перекупы и брокеры). Цены то начнут расти. И кто в долгосрочной перспективе будет оплачивать банкет? Я буду стареньким налого платить не буду, дети мои скорее всего уедут :)
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 10:47

Это всё красивые слова, для тех, кто верит в НьюВасюки.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 13 січ, 2022 11:09

Re: «Гроші на мрію» під 5%: у Зеленського планують видавати.

«Если говорить об „Украинской мечте“, наша цель в 2022 году — выдать 30 тыс. ипотечных кредитов по этой программе, за год — 70 тыс., а дальше выйти на стабильные 150 тыс. ипотек ежегодно», — сообщил он.



Единственное к чему приведет в Украинских реалиях эта так называемая доступная ипотека, что цены на недвигу резко вырастут, а семьи взявшие ипотеку окажутся в кредитной кабале и постоянном депресняке-как и где взять деньги на очередной платеж, как не потерять доходную работу, заплатить кредит или оплатить лечение, обучение детей, а может помочь материально старикам родителям у которых благодаря нашему чуткому руководству пенсия нищенская как например у моей мамы которая живет в Одессе квартира 36 метров, в 9 этажном доме ОСМД и своя котельная для отопления, пенсия у нее при стаже больше 40 лет 3600 грн. при этом коммуналка зимой сейчас больше 1500 грн., а субсидию ей наше чуткое государство дало аж целых 50 (пятьдесят грн.), спрашивать как так получатся у чинуш что 50 грн. покрывает разницу между 1500 грн. за коммуналку и 15 % от суммы пенсии которые пенсы должны сами по закону платить за коммунальные платежи а остальное покрывать субсидия-абсолютно бесполезно, а еще маме надо каждый месяц не маленькую сумму на лекарства и врачей/обследования.

Выиграют от этой так называемой массовой "доступной" ипотеки только самые первые, кто сможет и успеет взять ее в самом начале пока цены из за ипотеки не стартанули в космос, я помню как это было с 2002 года по 2008 г. кода массово появилась ипотека, а цены начали снижаться в долларах после 2008 г. только после фактического прекращения массовой ипотеки, если бы массовая ипотека сохранилась то думаю цены в долларах по сравнению с 2008 г. на сегодняшний день не сложились бы в разы и даже кризисы не позволили бы ей сложиться при сохранении массовой ипотеки, а реальная доступность жилья на мое мнение сейчас выше чем в 2008 г. с ипотекой.

Вместо того что бы убирать гос. регулирование и повышать застройщикам доступ к получению новых земельных участков под массовую застройку и подключению нового жилья к коммуникациям, что приведет к увеличению предложения жилья и следовательно к сдерживанию цен на жилье и повышению его доступности для простого украинца, режим пошел по самому легкому и приятному для себя пути, а давай мы лохам раздадим ипотеку при этом в глазах лохов еще себе и политические очки заработаем на предстоящих выборах, задрем цены и набьем карманы застройщикам и себе. Люди связанные со строительством пишут, что раньше на то что бы получить все разрешительные документы связанные с введением нового дома в эксплуатацию и подключениям к сетям (электричество, газ, вода, канализация и т.д.) им приходилось выкладывать взяток 5-20 долларов за квадрат, то после майдана уже тратя 20-100, вот и вся т.н. революция и ее достоинство после 2014 г.

Читал статью и у меня в голове прям всплывала картинка с нашими чинушами в образе Скруджа МакДака которые так и видели, сколько бабла они загребут от повышения цен и свой мзды немалой от застройщиков :mrgreen:

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Михалыч
 
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