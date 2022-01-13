Вартість електроенергії, що імпортується з Білорусі в Україну за 2021 рік і 11 днів січня 2022 року, становила 3,19 млрд грн, або $118 млн.
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 08:54
Україна за рік купила у Білорусі електроенергії на 3,2 млрд
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Дивися повний текст Україна за рік купила у Білорусі електроенергії на 3,2 млрд.
Додано: П'ят 14 січ, 2022 09:06
Финансируем их атомную станцию которая под санкциями в европе и без нас она врятли окупиться
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