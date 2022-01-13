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Україна за рік купила у Білорусі
електроенергії на 3,2 млрд

Україна за рік купила у Білорусі електроенергії на 3,2 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 08:54

Україна за рік купила у Білорусі електроенергії на 3,2 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Вартість електроенергії, що імпортується з Білорусі в Україну за 2021 рік і 11 днів січня 2022 року, становила 3,19 млрд грн, або $118 млн.

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и кто теперь финансирует терроризм?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 09:06

Финансируем их атомную станцию которая под санкциями в европе и без нас она врятли окупиться
l4567
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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