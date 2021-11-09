Станом на п'ятницю, 14 січня, в помаранчевій зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Сумська області, решта регіонів – у жовтій зоні. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Дивися повний текст МОЗ оновило зони карантину.
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:04
МОЗ оновило зони карантину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ оновило зони карантину.
Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:04
если верить украинским судам, то карантин закончился 28 февраля 2021 года... ;)
Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:15
Ну да -- с тех пор адаптивный карантин продолжается:
В просторечьи этот режим продолжают называть просто "карантином".
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