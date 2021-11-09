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МОЗ оновило зони карантину

МОЗ оновило зони карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:04

МОЗ оновило зони карантину

Пропонуємо до обговорення:
Станом на п'ятницю, 14 січня, в помаранчевій зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Сумська області, решта регіонів – у жовтій зоні. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Дивися повний текст МОЗ оновило зони карантину.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:04

если верить украинским судам, то карантин закончился 28 февраля 2021 года... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 14:15

  Тракторист написав:если верить украинским судам, то карантин закончился 28 февраля 2021 года...

Ну да -- с тех пор адаптивный карантин продолжается:
Кабінет Міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року.
...
У вересні уряд продовжив карантин до 31 грудня та спростив норми верифікації вакцинації при встановленні жовтого та червоного рівнів епіднебезпеки.

В просторечьи этот режим продолжают называть просто "карантином".
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