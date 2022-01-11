Історичний «обвал» євробондів: чого чекати від курсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 17 січ, 2022 13:14
Пропонуємо до обговорення:
За минулий тиждень курс долара до гривні значно зріс на всіх сегментах валютного ринку.
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Історичний «обвал» євробондів: чого чекати від курсу цього тижня?
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R2
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Додано: Пон 17 січ, 2022 13:15
28.6 гарантируют?
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Додано: Пон 17 січ, 2022 13:32
Гос. регулирование цен, отсуствие борьбы с коррупцией, огромное количество гос. компаний с одноклассниками у руля, отсутствие политики по энергоресурсам - вот настоящие проблемы страны. А на вову ху.. никто серьезно в мире давно уже не смотрит
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Додано: Пон 17 січ, 2022 18:23
Тем временем рашисты хорохорятся, что наши облигации рухнули, а у них только падают. И где же санкции, которые должны были быть введены еще 8 лет назад? Им же вообще никто не должен давать в долг!
hxbbgaf
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Додано: Вів 18 січ, 2022 08:57
Вероятную агрессию? Серьозно ? Что прям уверены что это не очередной вброс а вот реально уже скоро ? Ну написали бы предполагаемую . Да уж
kravzovandr
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Додано: Вів 18 січ, 2022 09:22
kravzovandr написав:
Вероятную агрессию? Серьозно ? Что прям уверены что это не очередной вброс а вот реально уже скоро ? Ну написали бы предполагаемую . Да уж
а как на счет того, что РФ отзывает своих послов из Украины?
Sam17a
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Додано: Вів 18 січ, 2022 11:05
hxbbgaf написав:
Тем временем рашисты хорохорятся, что наши облигации рухнули, а у них только падают. И где же санкции, которые должны были быть введены еще 8 лет назад? Им же вообще никто не должен давать в долг!
Так им особо в долг и не дают -
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/pub ... _2021_goda
Все долги примерно 9% ЗВР...
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Додано: Вів 18 січ, 2022 11:11
Sam17a написав: kravzovandr написав:
Вероятную агрессию? Серьозно ? Что прям уверены что это не очередной вброс а вот реально уже скоро ? Ну написали бы предполагаемую . Да уж
а как на счет того, что РФ отзывает своих послов из Украины?
А как насчёт пруфов?
Вкладчик1234
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Додано: Вів 18 січ, 2022 11:20
Вкладчик1234 написав: Sam17a написав: kravzovandr написав:
Вероятную агрессию? Серьозно ? Что прям уверены что это не очередной вброс а вот реально уже скоро ? Ну написали бы предполагаемую . Да уж
а как на счет того, что РФ отзывает своих послов из Украины?
А как насчёт пруфов?
які пруфи вас влаштують? повідомлення телеграмканалів (правильних, звісно) чи повідомлення від мзс раші?
wild.tomcat
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