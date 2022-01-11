RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Історичний «обвал» євробондів:
чого чекати від курсу...

Історичний «обвал» євробондів: чого чекати від курсу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 13:14

Історичний «обвал» євробондів: чого чекати від курсу...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий тиждень курс долара до гривні значно зріс на всіх сегментах валютного ринку.

Дивися повний текст Історичний «обвал» євробондів: чого чекати від курсу цього тижня?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97100
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 13:15

28.6 гарантируют?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3488
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 13:32

Гос. регулирование цен, отсуствие борьбы с коррупцией, огромное количество гос. компаний с одноклассниками у руля, отсутствие политики по энергоресурсам - вот настоящие проблемы страны. А на вову ху.. никто серьезно в мире давно уже не смотрит
l4567
 
Повідомлень: 325
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 18:23

Тем временем рашисты хорохорятся, что наши облигации рухнули, а у них только падают. И где же санкции, которые должны были быть введены еще 8 лет назад? Им же вообще никто не должен давать в долг!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22426
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1664 раз.
Подякували: 2350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 08:57

Вероятную агрессию? Серьозно ? Что прям уверены что это не очередной вброс а вот реально уже скоро ? Ну написали бы предполагаемую . Да уж
kravzovandr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 28.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:22

  kravzovandr написав:Вероятную агрессию? Серьозно ? Что прям уверены что это не очередной вброс а вот реально уже скоро ? Ну написали бы предполагаемую . Да уж
а как на счет того, что РФ отзывает своих послов из Украины?
Sam17a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 14.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:05

  hxbbgaf написав:Тем временем рашисты хорохорятся, что наши облигации рухнули, а у них только падают. И где же санкции, которые должны были быть введены еще 8 лет назад? Им же вообще никто не должен давать в долг!


Так им особо в долг и не дают - https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/pub ... _2021_goda Все долги примерно 9% ЗВР...
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1772
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:11

  Sam17a написав:
  kravzovandr написав:Вероятную агрессию? Серьозно ? Что прям уверены что это не очередной вброс а вот реально уже скоро ? Ну написали бы предполагаемую . Да уж
а как на счет того, что РФ отзывает своих послов из Украины?

А как насчёт пруфов? :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15875
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9125 раз.
Подякували: 4355 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 11:20

  Вкладчик1234 написав:
  Sam17a написав:
  kravzovandr написав:Вероятную агрессию? Серьозно ? Что прям уверены что это не очередной вброс а вот реально уже скоро ? Ну написали бы предполагаемую . Да уж
а как на счет того, что РФ отзывает своих послов из Украины?

А как насчёт пруфов? :)


які пруфи вас влаштують? повідомлення телеграмканалів (правильних, звісно) чи повідомлення від мзс раші? :D
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обвал на російському ринку: страховка РФ від дефолту...
R2 » П'ят 14 січ, 2022 13:20
6 458
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 січ, 2022 10:24
antikkristall
Міжбанк: чому можливий новий обвал котирувань гривні 1, 2
R2 » Сер 12 січ, 2022 11:29
10 649
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 січ, 2022 10:07
avtotestorg
Аналітики спрогнозували нові коливання курсу гривні й...
R2 » Вів 11 січ, 2022 20:07
4 535
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 18:32
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.